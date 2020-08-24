تمامی معوقات جامعه ایثارگران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام افزود: تا پایان دولت قبل میزان معوقات و بدهی جامعه ایثارگران ۵۷ هزار میلیارد ریال بود که در دولت یازدهم و دوازدهم به صورت کامل پرداخت شده است.
وی گفت: ۱۰۰ درصد معوقات و بدهی جامعه ایثارگران در دولت تدبیر و امید پرداخت شده و به صفر رسیده است.
اوحدی عمده این معوقات را شامل پاداش بازنشستگی خانوادههای شهدا، ذخیره مرخصی، ماده ۳۸ و بدهی دانشگاهها که عمده آن مربوط به دانشگاه آزاد، عنوان کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: همچنین از انعقاد تفاهم نامه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خدمات درمانی خانوادههای شهدا خبر داد و گفت: این تفاهم نامه فردا سه شنبه منعقد میشود که با ایجاد آن تمام مجموعههای درمانی تامین اجتماعی طرف بیمه دی خواهند شد.
وی همچنین به ساماندهی گلزارهای شهدا اشاره کرد و یادآور شد: ۸۰ درصد ساماندهی این فضاها در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
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