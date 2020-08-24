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۳ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۲

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

تمامی معوقات جامعه ایثارگران پرداخت شد

تمامی معوقات جامعه ایثارگران پرداخت شد

ایلام-رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در سال های اخیر تمامی معوقات جامعه ایثارگران پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام افزود: تا پایان دولت قبل میزان معوقات و بدهی جامعه ایثارگران ۵۷ هزار میلیارد ریال بود که در دولت یازدهم و دوازدهم به صورت کامل پرداخت شده است.

وی گفت: ۱۰۰ درصد معوقات و بدهی جامعه ایثارگران در دولت تدبیر و امید پرداخت شده و به صفر رسیده است.

اوحدی عمده این معوقات را شامل پاداش بازنشستگی خانواده‌های شهدا، ذخیره مرخصی، ماده ۳۸ و بدهی دانشگاه‌ها که عمده آن مربوط به دانشگاه آزاد، عنوان کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: همچنین از انعقاد تفاهم نامه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خدمات درمانی خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: این تفاهم نامه فردا سه شنبه منعقد می‌شود که با ایجاد آن تمام مجموعه‌های درمانی تامین اجتماعی طرف بیمه دی خواهند شد.

وی همچنین به ساماندهی گلزارهای شهدا اشاره کرد و یادآور شد: ۸۰ درصد ساماندهی این فضاها در دولت تدبیر و امید انجام شده است.

کد مطلب 5006744

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    نظرات

    • مهران IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
      2 3
      پاسخ
      آقای اوحدی هنوز به طور کامل پرداخت نشده
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      طلب ما که پرداخت نشده مربوط به سال ۹۰ مبلغی از پاداش بازنشستگی برادرم پرداخت نشده
    • کریم صحرایی IR ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا پرداخت مطالبات ما را که به تعویق افتاده بررسی شود
    • علی اصغر رضاییان IR ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
      3 0
      پاسخ
      آقای اوحدی بنده جانباز 60 درصد مطالبات حکم لشکری سال 94 تاکنون از طرف وزارت جهاد پرداخت نشده 09172356856 و کد جانبازی 0717000741 شیراز هرجا رفتم فایده ای نداشت رسیدگی کنید
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
      2 0
      پاسخ
      دروغه به خدا .....
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
      2 0
      پاسخ
      پرداخت نشده
    • مهدی IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
      1 1
      پاسخ
      سلام با ماهم تسویه نشده الکی میگه
    • ایثارگر IR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
      0 1
      پاسخ
      چراعلنی دروغ میگین عده ایی فقط پرداخت کردین هنوزخیلیها پرداخت نشده

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