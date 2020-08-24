۲۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در سروآباد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری سروآباد، یوسف باشی اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل ۱۹ طرح عمرانی با اعتبار ۹۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال و هشت پروژه اقتصادی با اعتبار ۵۴ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال است که توسط جهاد کشاورزی، دهیاری‌ها، شهرداری سروآباد، بنیاد مسکن، برق رسانی، راهداری، گاز رسانی، کمیته امداد و سپاه اجرا شده است.

وی افزود: اجرای طرح هادی روستایی، اصلاح و تبدیل شبکه هوایی فشار ضعیف برق روستایی، احداث مسکن مشارکتی، لکه‌گیری آسفالت محور ارتباطی سروآباد کامیاران، آسفالت سه کیلومتر راه روستایی، گاز رسانی به یک روستای بخش هورامان، توسعه باغات کشاورزی، احداث مزرعه پرورش ماهیان سردابی و افتتاح یک مجتمع گردشگری از مهمترین طرح‌هایی است که به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار شهرستان سروآباد ادامه داد: پروژه احداث سالن پهلوانی و زورخانه‌ای سروآباد، اجرای کوچه باغ فرهنگیان، اجرای پروژه آشیان سریر شهرداری سروآباد و احداث خیابان ۱۴ متری متصل به بلوار کشاورزی از دیگر طرح‌هایی است که در هفته دولت مورد بازدید و بررسی قرار می‌گیرد.

باشی هفته دولت را بهترین فرصت برای معرفی و بیان عملکرد و خدمات دولت به مردم دانست و یادآور شد: مهمترین هدف دولت خدمتگزاری صادقانه و بی منت به مردم است و در این راستا مسوولان و مدیران اجرایی بایستی خدمات دولت را بیشتر در بین مردم تبیین و معرفی کنند.

وی بیان کرد: علیرغم تحریم‌های ناجوانمردانه و همه جانبه دشمنان علیه نظام و انقلاب اسلامی، خدمت رسانی به مردم متوقف نشده و همچنان ادامه دارد لذا همه افراد جامعه باید قدردان خدمات و تلاش‌های دولت و نظام باشند.