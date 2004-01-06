پرويز مشرف بر مبارزه با تروريسم تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره، پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان امروز در كنفرانس خبري در اسلام آباد ضمن تاكيد بر پايبندي پاكستان در مبارزه با تروريسم و پايان بخشيدن به اعمال افراط گرايانه گفت: با تروريسم در هر مكاني كه باشد برخورد مي كنيم.

وي همچنين درباره عمليات ترور خود در شهر روالپندي گفت پيشرفتهاي زيادي در تحقيقات براي يافتن عوامل اين حوادث صورت مي گيرد.

مشرف با اعلام اين مطلب كه با نخست وزير هند درباره تلاش ها براي برقراري صلح در كشميربه بحث و گفتگو پرداخته است، گفت:" پيشرفت در مسئله كشمير و حل آن بدون مشاركت مردم اين منطقه و شنيدن نظرات ايشان امكان پذير نيست و براي تسويه اختلافات با سران كشميري مذاكره كرده ايم".

رئيس جمهور پاكستان ضمن اعلام اين كه مذاكرات اخير ميان پاكستان و هند تمامي مسائل را در بر گرفت، از اجراي گفتگوهاي گسترده اي ميان اين دو كشور در ماه آينده ميلادي خبر داد.