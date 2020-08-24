۲ پروژه مهم مسکن مهر و داروسازی در دماوند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه و همزمان با دومین روز از هفته دولت ۲ پروژه مهم مسکن مهر و داروسازی با حضور حمیدرضا گودرزی معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران در دماوند افتتاح شد.

بر اساس این گزارش بهره‌برداری از پروژه مسکن مهر منطقه ۴ و ۱۰ در روستای مهرآباد با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون انجام شد، پروژه مذکور در مساحت ۴ هکتار با دارا بودن ۳۴۸ واحد مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در این میان ۱۲۰ واحد آماده تحویل بوده و دو بلوک ۲۰ واحدی تحویل داده شده و لازم به ذکر است که اعلام شود این پروژه زمینه اشتغال ۹۵ نفر را فراهم کرده است.

در ادامه افتتاح‌های امروز فاز دوم توسعه شرکت دارویی نیز با حضور معاون استاندار تهران در ناحیه صنعتی آئینه ورزان افتتاح شد، این شرکت در زمینه تولید داروهای مکمل و تقویتی در مساحتی بالغ بر ۲ هزار و ۵۷ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان فعالیت دارد که افتتاح فاز دوم آن با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان انجام شده است.

در ادامه افتتاح‌ها باید به بهره‌برداری از پروژه مسکن مردم سالاری در شهرستان دماوند اشاره کرد که این پروژه نیز در مساحت بالغ بر ۴ هزار متر مربع و اعتبار دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال مورد افتتاح قرار گرفت.