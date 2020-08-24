به گزارش خبرنگار مهر، حسین جابری انصاری معاون امور ایرانیان و مجلس وزیر امور خارجه امروز در حاشیه آیین افتتاح میز خدمت کنسولی گفت: امروز افتتاح رسمی میز خدمت بود. البته این افتتاح به معنای آن نیست که خدمت کنسولی امروز ارائه می‌شود. بخش تایید اسناد حدود چهار سال قبل افتتاح شده بود. ما معوقه‌ای برای تکمیل این کار داشتیم که امروز این کار انجام شد.

وی با بیان اینکه میز خدمت از سه ماه پیش به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرد و امروز رسما افتتاح شد، افزود: امروز همه خدمات کنسولی اعم از گذرنامه، سجلات، امور اجتماعی، دانشجویی، تابعیت و پناهندگان و... در قالب میز خدمت انجام می‌شود و از مراجعه مکرر مردم به اتاق‌ها و بخش‌های مختلف جلوگیری می‌کند.

معاون امور ایرانیان و مجلس وزیر امور خارجه با بیان اینکه براساس میز خدمت کنسولی، مراجعات حضوری مردم کمتر شود و آنها در یک سیستم متمرکز مراجعه می‌توانند کارشان را انجام دهند، اظهار داشت: بخش از نمره‌دهی برای انجام خدمت کنسولی، به شکل الکترونیکی است؛ هم‌اکنون یک سوم خدمات به شکل نمره‌دهی الکترونیکی است.

جابری انصاری افزود: به مرور همه این خدمات و نمره‌دهی از این طریق اقدام می‌شود و حضور مردم به حداقل می‌رسد. اوراق گرفته و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ داده می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از افتتاح های امروز، افتتاح سامانه پاسخگویی به سوالات ایرانیان خارج از کشور است، تصریح کرد: قبلا سامانه‌هایی بود اما اکنون این سامانه به شکل متمرکز طراحی شده که آفلاین است. فعلا این سامانه مربوط به خدمات کنسولی است. گام بعدی آن است که آفلاین، آنلاین شود و جز خدمات کنسولی، مسائل حقوقی، قضایی و... با همکاری نهادهای دیگر پاسخ داده شود. این گام در کنار میز خدمت کنسولی مسیر خدمت به مردم را بهبود می‌دهد.

معاون امور ایرانیان و مجلس وزیر امور خارجه درباره رفت و آمد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در دوران کرونا که هنوز سربازی نرفته‌اند، افزود: ضوابط درباره آمد و رفت مشمولین وجود دارد که توسط سازمان نظام وظیفه و ستاد کل نیروهای مسلح تبیین و اجرا می‌شود. با توجه به شرایط کرونا و بازگشت دانشجویان به کشور پیگیری کردیم و دوستان شرایط را پذیرفتند و استثنای خاصی در این شرایط اعمال شد.

جابری انصاری گفت:‌ به دنبال این هستیم که در مورد برخی مطالبات تسهیل کننده رفت و آمد دانشجویان ایرانی در قالب توافقی با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه به توافق برسیم.