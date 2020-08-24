مجتبی جعفری پور کارگردان نمایش «اسب‌های پشت پنجره» که شب گذشته اجرای خود را در تماشاخانه ملک به پایان رساند درباره روی صحنه بردن این اثر نمایشی در شرایط بحران کرونا به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در شرایطی که هنرمندان تئاتر در وضعیت نامناسبی هستند و اولین جایی که به دلیل همه‌گیری و شیوع بیماری کرونا تعطیل شد تئاتر بود و آخرین جایی هم که باز شد باز هم تئاتر بود اگر منِ نوعی نتوانم از کاری که عاشقانه دوستش دارم حمایت کنم پس چه زمانی قرار است این کار را انجام دهم.

وی درباره ویژگی‌های این اثر نمایشی برای اجرا بیان کرد: شب گذشته دوم شهریور ماه آخرین اجرای این اثر نمایشی بود. البته قرار بود این کار در سالنی دیگر نیز به اجرای خود ادامه دهد که فعلاً شرایط مساعد نشده است. «ابرهای پشت پنجره» جزو نمایشنامه‌های جذاب ماتئی ویسنی یک است که تاکنون زیاد در ایران اجرا رفته است؛ نمایشنامه‌ای ضدجنگ، ابزورد، گروتسک و دوست داشتی اما متاسفانه در اجراهای قبلی به بارِ طنزی که در نمایشنامه وجود دارد توجه زیادی نشده است.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: در این اجرا من تلاش کردم این مساله را بیشتر عیان کنم و به نشان دادن تلخی‌های جنگ به شیوه طنز بپردازم. همه می‌دانیم که جنگ تلخ است اما حتی شوخی‌اش هم تلخ است و لبخندی که مخاطب در چنین فضایی به لب می‌آورد مانند یک زهرخند خواهد بود.

جعفری پور در پایان صحبت‌هایش یادآور شد: مهمترین مساله‌ای که در این نمایش مورد توجه قرار دارد پرداختن به مقام والای زن است و من نیز در اجرا تلاش کردم تا قدرت و زیبایی و انرژی زن را به درستی به تصویر بکشم و نمایشی در تکریم مقام والای زن به صحنه ببرم.

بازیگران این نمایش امین اکبری‌نسب، متین بختی، محمدامین شفیق، محمدرضا غفاری، رویا ترخوانه، حامد شیخی، فائزه نصیری، علی اسدیان، غزال شفیعی، مهدی ماپو و ساغر بهنام هستند.