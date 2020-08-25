دو عامل تاثیرگذار بر دیدار دربی/ تغییرات داوری عجیب است

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دربی‌ها هیچ وقت قابل پیش بینی نبوده و الان که به دلیل این شرایط خاصش اصلا قابل پیش بینی نیست. این دربی عجیب است و بی تماشاگر بودن هم جذابیت آن را کاهش می‌دهد. باتوجه به این که هر دو تیم به پیروزی نیاز دارند فکر می‌کنم کیفیت فنی بازی در مجموع بالا باشد.

مهاجم پیشین آبی پوشان بیان داشت: فصل تازه به پایان رسیده بسیار فرسایشی بود و بازیکنان هم دیگر از فوتبال خسته شده‌اند. این خستگی شامل خستگی بدنی و روحی می شود و شاید این هم عاملی باشد برای تاثیر روی این بازی.

موسوی در خصوص تغییرات در داور انتخابی برای این بازی گفت: کمیته داوران باید استقلال و قاطعیت داشته باشد و نباید تحت تاثیر عوامل بالادستی یا جو رسانه‌ای و هواداری انتخابش را تغییر دهد. امیدوارم پیام حیدری انتخاب خود کمیته داوران باشد.

وی تصریح کرد: اعمال تغییر در داور بازی شائبه انگیز است و امیدوارم حیدری با یک قضاوت بی نقص این شائبه را از بین ببرد.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص نتیجه دربی گفت: واقعا نتیجه این بازی را نمی‌شود پیش‌بینی کرد اما من امیدوارم و آرزو می‌کنم استقلال پیروز شود تا بعد از از دست رفتن قهرمانی لیگ، قهرمانی حذفی هواداران این تیم را شاد کند.