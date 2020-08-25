به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه اول محرم، مراسم سخنرانی و عزاداری با حضور زائران و مجاوران در بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد کاخک برگزار میشود.
در این مراسم معنوی که طی دهه اول محرم، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ با رعایت دستورالعملهای بهداشتی از جمله رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در صحن این بقعه متبرکه برگزار میشود، حجتالاسلام علمداری سخنرانی میکند.
مرثیهخوانی، ذکر مصائب اهل بیت(ع)، مداحی و سینهزنی از دیگر برنامههای این مراسم عزاداری است که به مدت یک و نیم ساعت برگزار میشود.
یادآور میشود، بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) برادر گرامی ثامنالحجج (ع) در جنوبیترین منطقه خراسان رضوی، در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب گناباد و ۲۹۰ کیلومتری مشهد مقدس واقع است.
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