به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه اول محرم، مراسم سخنرانی و عزاداری با حضور زائران و مجاوران در بقعه متبرکه امام‌زاده سلطان محمد عابد کاخک برگزار می‌شود.

در این مراسم معنوی که طی دهه اول محرم، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در صحن این بقعه متبرکه برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام علمداری سخنرانی می‌کند.

مرثیه‌خوانی، ذکر مصائب اهل بیت(ع)، مداحی و سینه‌زنی از دیگر برنامه‌های این مراسم عزاداری است که به مدت یک و نیم ساعت برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود، بقعه متبرکه امام‌زاده سلطان محمد عابد (ع) برادر گرامی ثامن‌الحجج (ع) در جنوبی‌ترین منطقه خراسان رضوی، در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب گناباد و ۲۹۰ کیلومتری مشهد مقدس واقع است.