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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۴۲

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اقامه عزای حسینی در بقعه امام‌زاده محمد عابد کاخک

اقامه عزای حسینی در بقعه امام‌زاده محمد عابد کاخک

گناباد _ همزمان با دهه اول محرم، مراسم عزاداری در بقعه متبرکه امام‌زاده سلطان محمد عابد کاخک برگزار می‌شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه اول محرم، مراسم سخنرانی و عزاداری با حضور زائران و مجاوران در بقعه متبرکه امام‌زاده سلطان محمد عابد کاخک برگزار می‌شود.

در این مراسم معنوی که طی دهه اول محرم، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در صحن این بقعه متبرکه برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام علمداری سخنرانی می‌کند.

مرثیه‌خوانی، ذکر مصائب اهل بیت(ع)، مداحی و سینه‌زنی از دیگر برنامه‌های این مراسم عزاداری است که به مدت یک و نیم ساعت برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود، بقعه متبرکه امام‌زاده سلطان محمد عابد (ع) برادر گرامی ثامن‌الحجج (ع) در جنوبی‌ترین منطقه خراسان رضوی، در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب گناباد و ۲۹۰ کیلومتری مشهد مقدس واقع است.

کد مطلب 5006883

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