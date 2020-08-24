امسال ۴۵ هزار تن نهاده دامی در استان کردستان توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذکریایی نژاد صبح امروز در جلسه توزیع نهاده‌های دام و طیور استان کردستان اظهار کرد: توازن مناسبی در بحث تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور در استان حاکم شده است.

ذکریایی نژاد عنوان کرد: با متخلفان و افراد سودجویی که در نحوه توزیع و تامین این نهاده در استان کردستان خللی ایجاد کند به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: نهاده‌های دام و طیور تامین شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با ارز دولتی وارد استان شده و به همین جهت با حساسیت و دقت بیشتری روند توزیع آن توسط اتحادیه‌های و تعاونی‌های دام و طیور در استان انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، حمایت و صیانت از تولید کننده در استان را یک وظیفه همگانی دانست و گفت: در هر شرایطی به جد از تولید کننده واقعی بخصوص در حوزه دام و طیور حمایت خواهیم کرد و با سوء استفاده کنندگان احتمالی به شدت برخورد خواهد شد.

ذکریایی نژاد اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ۴۵ هزار و ۱۴۵ تن نهاده دامی شامل ۲۰ هزارو ۲۵۵ تن کنجاله سویا و ۲۴ هزار و ۸۹۰ تن ذرت تامین شده با ارز دولتی، در استان کردستان توزیع شده است.

وی ملاک تحویل نهاده‌های دام و طیور به تولید کنندگان را، فعال بودن واحد دانست و افزود: کنجاله سویا تنها به گاوداری‌های شیری که تولیدی برابر با دستورالعمل‌های ابلاغی دارند تحویل داده خواهد شد و به دامداری‌هایی که در حال حاضر فاقد دام باشد به هیچ وجهی نهاده دامی اختصاص داده نخواهد شد.

ذکریایی نژاد ادامه داد: مرغداری‌هایی هم که جوجه ریزی نکرده و یا سن مرغ آنها از ۴۵ روز بیشتر شده تحت هیچ شرایطی سهمیه نهاده طیور به آنها تعلق نخواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور تنها چهار نهاده ذرت، کنجاله سویا و جو ارز دولتی دریافت می‌کنند و باید با حساسیت و نظارت بیشتری توزیع این نهاده‌ها انجام شود تا در اختیار تولید کننده واقعی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در راستای تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران استان مکاتباتی با متولیان امر صورت گرفته که از انبارهای استراتژیک، سهمیه مشخصی برای تولید کنندگان دام و طیور در سطح استان اختصاص داده شود.

در ادامه این جلسه مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کردستان هم با تاکید بر اینکه توزیع نهاده‌ها در ۵ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است گفت: تا اکنون بیش از ۲۲ هزار تن انواع نهاده دامی هم توسط اداره کل پشتیبانی امور دام در سطح استان توزیع شده است.

گفتنی است در حال حاضر ۳ میلیون واحد دامی (دام سبک و سنگین) در استان وجود دارد که سالیانه معادل ۲۷۸۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌کنند و ۳ واحد بزرگ صنعتی گاو شیری در شهرستان‌های قروه، دهگلان و مریوان فعال می‌باشند، همچنین تعداد ۷۳۴ واحد مرغ گوشتی با توان تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سال ۱۴ واحد مرغ مادر گوشتی و ۱۳ واحد مرغ تخمگذار در استان فعال می‌باشد.