وضعیت کرونا در استان بوشهر ثابت و رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در مراسم افتتاح فاز نخست پتروشیمی بوشهر در ارائه گزارشی به رئیس جمهور اظهار داشت: طی هفته دولت امسال بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در استان افتتاح یا کلنگزنی میشود.
وی ادامه داد: از مجموع این دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه هم عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: افتتاح طرحهای عظیم نفت، گاز و پتروشیمی در کشور با وجود تحریمهای اقتصادی، سرمایه بزرگی است که به همت دولت تدبیر و امید محقق شده و دولت آینده از آن برخوردار خواهد شد.
وی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا در استان نیز بیان کرد: وضعیت استان در مورد بیماری کووید ۱۹ هم به لطف الهی روندی ثابت و رو به کاهش دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول پتروشیمی بوشهر در عسلویه به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید.
برای اجرای فاز نخست پتروشیمی بوشهر شامل شیرین سازی، استحصال اتان، تولید متانول و سرویسهای جانبی یک هزار و ۳۳۲ میلیون یورو سرمایه گذاری شده و در آمد سالانه این طرح هم ۳۷۰ میلیون یورو در سال است.
محصولات پتروشیمی بوشهر در فاز نخست شامل گوگرد، متانول، متان، اتان، پروپان و بوتان بوده و در این فاز برای هزار و ۵۰۰ نفر شغل ایجاد میشود.
عملیات اجرایی فاز نخست پتروشیمی بوشهر سال ۱۳۹۴ آغاز شد و با وجود تحریمهای اقتصادی اما به همت متخصصان داخلی امروز با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.
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