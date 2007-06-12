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۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

مقصود فراستخواه:

دین‌پژوهی در جوامع غیرغربی نیازمند الگوهایی جدید است

دین‌پژوهی در جوامع غیرغربی نیازمند الگوهایی جدید است

دکتر فراستخواه در نشست "دین خصوصی، دین عمومی: مقایسه تحلیلی گفتمانهای پس از انقلاب اسلامی ایران" اظهار داشت: الگوی "یا این، یا آن" در موضوع دین خصوصی و دین عمومی، امروز دیگر ابزار مفهومی ناکارآمدی برای توضیح جایگاه دین در زندگی است و نیاز به تأمل بیشتری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه از نشستهای گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی دیروز بعد از ظهر با سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه با موضوع «دین خصوصی، دین عمومی: مقایسه تحلیلی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران» برگزار شد.

در این نشست دکتر فراستخواه ضمن تبیین جایگاه دین اظهار داشت : مرزهای خصوصی و عمومی دین، وضعیت مساله آمیز و بحث برانگیز پیدا کرده و این بحث مورد چون و چراهای نظری قرار گرفته است، به گونه ای که عنوان بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی دین(ISSR) که در سال 2005 در زاگرب، پایتخت کروات برگزار شد، «چالش مرزها» نام گرفت و این نشانگر اهمیت توجه به مرز میان جامعه و دین و چالش برانگیز بودن آن است.

وی با اشاره به پیشینه بحث تقسیم سنتی به دوگانه خصوصی و عمومی، این امررا که دین ذاتا امری خصوصی است  از تعمیم داده ها و مفروضاتی دانست که ناظر بر تحولات و فرایندهای سیاسی و ساختارهای بخشی از جوامع غربی در دوران خاصی از تاریخ خودشان و در ارتباط با سرگذشت و ویژگیهای دین مسیحیت است.

دکتر فراستخواه در ادامه افزود : این تقسیم بندی در زمان خود و برای آن جوامع کارایی مفهومی داشت، اما این الگوی مفهومی امروز در برخی گفتارهای عامه پسند تبدیل شده است و دیگر کارایی ندارد. بدین منظور جامعه شناسی اختلاف نگر و مطالعات تطبیقی دین بر ضرورت تاملات اختلاف نگر در زمینه کاوی بر جوامع غیر غربی تاکید می کنند. چراکه جوامعی مانند ایران زمینه های تاریخی، ساختارهای فرهنگی و دینی متفاوتی دارند و نسبت به این الگوی دم دستی و باب روز، به آسانی مجاب نمی‌شوند، پس نیاز به زمینه‌کاویهای بیستر در این جوامع هستیم تا اینکه فقط به الگوهای مفهومی دم دستی چون تقسیم خصوصی و عمومی مراجعه کنیم.

فراستخواه به ظهور عصر پساسکولار و جامعه شناسی مابعد وبری اشاره کرد و گفت: شواهد بسیاری چون: الجزایر، ترکیه، اروپای شرقی و حتی مرکزی، ایران، مرزهای یهودی - فلسطینی، آمریکای لاتین، ایالات متحده در این مدت دیده شده‌اند که حاکی از فعال شدن دین در حوزه‌ای بیرون از حوزه خصوصی است و بنابراین روشهای وبری نمی توانند این موضوع را توضیح دهند و شواهد حاکی از آنند که تغییر به شکلی غیرخطی رخ داده است.

وی افزود : بنابراین الگوی «یا این، یا آن» در موضوع دین خصوصی و دین عمومی، امروز دیگر به صورت ابزار مفهومی ناکارآمدی برای توضیح جایگاه دین در زندگی و بخصوص در برخی جوامع غیرغربی است و طرحهای غالب و مغلوب الگوی خوبی برای توصیف دینداری نیستند و نیاز به تأمل بیشتر در نظریه‌های بدیل همچون آزادی سازی دین و رویکرد انتقادی و مفاهیم جایگزینی چون دین مدنی، دین فرهنگی، دین اجتماعی و حتی دین عمومی دموکراتیک داریم.

وی دوگانه مفهومی خصوصی و عمومی را از ابزارهای مفهومی مدرنیته متقدم خواند و گفت : بر خلاف ادبیات قدیم که دین را ملاط اجتماعی و امری ساده می‌پنداشت، در ادبیات متاخر ایمان همان طور که به صورت فردی و تجربه شخص پدیدار می شده، ظهور و تجلیات و ابعاد جمعی نیز پیدا می کرد و نهادها، جماعتها، مدارس، انجمن های داوطلبانه، بنیادهای نوع دوستانه و عاملان اجتماعی به وجود می آورد و به صورت نیروهای موثر در عرصه عمومی و معادلات و مناقشات اجتماعی وارد می‌شد و دیگر تجربه فردی تنها یکی از وجوه ایمان است و ایمان به صورت نهادهای اجتماعی و جماعت ها ظاهر می شود. به همین دلیل برخی پژوهشگران چون واتمو از نسبت دیالکتیکی میان حس آگاهی و وجدان خصوصی سخن می گویند.

وی در انتهای بحث به پنج گفتمان ایرانی در زمینه دینداری اشاره کرد و خصوصیات هر یک را تبیین نمود.

کد مطلب 500704

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