مسئولیت تغییر داور دربی با فدراسیون است/ باید از حیدری حمایت کرد

نوید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حواشی ایجاد شده پیرامون انتخاب داور دربی که در نهایت منجر به انتخاب پیام حیدری شد، گفت: می شد انتخاب داور با حاشیه کمتری صورت بگیرد. الان هر داوری بخواهد دربی را سوت بزند، فشار بیش از حدی روی او خواهد بود. در همین شرایط عادی حاشیه برای داوران کم نیست و الان با این اتفاق، باید شاهد بیشتر شدن حاشیه ها باشیم.

کارشناس داوری با اشاره به مشکلات ایجاد شده بین دپارتمان و کمیته داوران فدراسیون فوتبال، تصریح کرد: هر کدام از این دو بخش می خواهد بگوید من تصمیم گیرنده و رئیس هستم. دپارتمان داوری نمی تواند تصمیمی را وتو کند و صرفا عامل اجرایی است. اگر طبق اساسنامه فیفا عمل کرده بودیم، الان این دو بخش مقابل هم نبودند.

مظفری یادآور شد: کمیته داوران در خصوص انتخاب داور تصمیم گیرنده است اما فدراسیون فوتبال مرجع بالادستی کمیته است و این حق را دارد که تصمیم جدیدی بگیرد. مسئولیت این اتفاق هم با خود فدراسیون فوتبال است.

کارشناس داوری در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا پیام حیدری می تواند از پس قضاوت دیدار دربی بر بیاید؟ گفت: الان زمان این حرفها نیست. فقط باید برای حیدری آرزوی موفقیت و از وی حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این عنوان شده بود رضا کرمانشاهی از سوی کمیته داوران به عنوان داور دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی انتخاب شده است. روز گذشته فدراسیون فوتبال محمدحسین زاهدی فر را به عنوان داور معرفی کرد.

این اتفاق گلایه و انتقاد شدید کرمانشاهی و اسماعیل صفیری سرپرست کمیته داوران را در پی داشت و از دپارتمان داوری به عنوان عامل تعیین داور نام برده شد. ساعاتی بعد، فدراسیون فوتبال اعلام کرد نه کرمانشاهی و نه زاهدی فر بلکه پیام حیدری داور قطعی و نهایی دربی خواهد بود.

استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه این هفته در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند.