تیم فوتبال العربی قهرمان جام ولیعهد کویت شد

به گزارش خبرنگارمهر، شب گذشته در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد کویت تیم فوتبال العربی به دیدار کاظما رفت و با تک گل دقیقه 57 خالد خلف مقابل این تیم صاحب برتری شد.

با این نتیجه العربی برای پنجمین بارعنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ولیعهد کویت را به دست آورد و از این بابت همپای القادسیه پرافتخارترین تیم کویت دراین جام شد.

دیروزهمچینین دیدار رده بندی مسابقات فوتبال جام ولیعهد کویت بین تیم های القادسیه و التادامون برگزارشد که در نهایت به برتری 5 بریک القادسیه انجامید. چهره برتر این بازی محمد مبارک بود که سه بار در دقایق 13، 34 و 85 دروازه التادامون را گشود.