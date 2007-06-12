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۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

تیم فوتبال العربی قهرمان جام ولیعهد کویت شد

تیم فوتبال العربی با برتری یک برصفر مقابل کاظما عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ولیعهد کویت را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، شب گذشته در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد کویت تیم فوتبال العربی به دیدار کاظما رفت و با تک گل دقیقه 57 خالد خلف مقابل این تیم صاحب برتری شد.

با این نتیجه العربی برای پنجمین بارعنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ولیعهد کویت را به دست آورد و از این بابت همپای القادسیه پرافتخارترین تیم کویت دراین جام شد.

دیروزهمچینین دیدار رده بندی مسابقات فوتبال جام ولیعهد کویت بین تیم های القادسیه و التادامون برگزارشد که در نهایت به برتری 5 بریک القادسیه انجامید. چهره برتر این بازی محمد مبارک بود که سه بار در دقایق 13، 34 و 85 دروازه التادامون را گشود.

کد مطلب 500706

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