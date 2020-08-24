۴ پروژه بهداشتی و درمانی در دهلران افتتاح و کلنگ زنی می شود

غلامرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تم تم آب، خانه بهداشت فرخ آباد و فوریت پزشکی سه راه موسیان از جمله پروژه‌های مهم است که در حوزه بهداشتی و درمانی در شهرستان افتتاح می‌شوند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران گفت: برای تکمیل این پروژه‌ها بیش از ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: در راستای خدمات رسانی به روستاهای شهرستان نیز کلنگ زنی خانه بهداشت گلوزه در هفته دولت هم از مهمترین برنامه‌های این شبکه است.

منصوری گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر وامید در حوزه بهداشت و درمان شهرستان توجه خوبی شده است که این امر بیانگر توجه مسئولان به سلامت مردم است

وی طرح تحول نظام سلامت را از سیاست‌های خوب و تأثیر گذار دولت در حوزه سلامت ذکر کرد و یادآور شد: این طرح‌ها تا حدود زیادی هزینه‌های درمان را برای خانوارها کاهش داده است.