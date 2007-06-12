به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی برناما مستقر در مالزی، محمد حسن کارشناس امور آموزش و پرورش اسلامی نشان مدال " فرمان استرالیا" را برای خدمات خود در عرصه آموزش جامعه اسلامی به ویژه تأسیس مدرسه ای که دانش آموزان مسلمان بسیاری از سراسر جهان در آن تحصیل می کنند، دریافت کرد.

حسن در گفتگو با روزنامه "لیدر" استرالیا از دریافت این نشان افتخار ابراز مسرت کرد و گفت: از توجه به اینکه از 1970 در بخش آموزش فعالیت کرده ام و این فعالیت به رسمیت شناخته شده، بسیار مسرور هستم .

وی پس از نقل مکان از بریتانیا به استرالیا به عنوان دانشیار دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی منصوب شد و پیش از آن در کالج آموزش عالی بندیگو در ویکتوریا تدریس می کرد.

محمد حسن عضو چندین گروه آموزش اسلامی چون شورای استرالیای آموزش اسلامی مدارس، انجمن اسلامی شرق ملبورن و کالج ملک خالد است.

این فعال مسلمان مصری تبار بوده و پیشتر به عنوان عضو فدراسیون سازمانهای اسلامی فعالیت می کرده است.