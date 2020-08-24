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۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

فرمانده سپاه نینوای گلستان:

امیدآفرینی در جامعه نقشه شوم دشمنان را خنثی می کند

امیدآفرینی در جامعه نقشه شوم دشمنان را خنثی می کند

گرگان- فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: امروز دشمن در پی ایجاد یاس و سیاه نمایی در کشور است و امیدآفرینی برای جامعه اسلامی باید هدف کارهای ما باشد تا نقشه شوم دشمنان خنثی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی ظهر دوشنبه در همایش پلاک ۴۰ - نشان افتخار به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس اظهارکرد: ۴۰ سال پیش یک دنیا از ارتش بعث عراق حمایت کرد اما ایران اسلامی با مولفه توکل به خداوند، توسل به ائمه اطهار و وحدت همه جانبه مردم مقابل همه دنیا ایستاد و مقاومت کرد.

وی افزود: برادران و خواهران بدانید خون های پاکی زیادی پای نهال انقلاب اسلامی ریخته شد تا این انقلاب الهی ماندگار شود.

شاهکوهی ادامه داد: باید قدر خدمت کردن به مردم در جمهوری اسلامی را بدانیم که فرصتی به ما داده شده تا خادم مردم باشیم.

وی بیان کرد: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با اخلاص والای خود به این مقام رسید و همین شهدای مدافع سلامت استان ما، رزمندگان با اخلاص دوران دفاع مقدس بودند.

شاهکوهی گفت: امروز دشمن در پی ایجاد یاس و سیاه نمایی در کشور است و امیدآفرینی برای جامعه اسلامی باید هدف کارهای ما باشد تا نقشه شوم دشمنان خنثی شود.

فرمانده سپاه نینوای گلستان با اشاره به شیوع کرونا، اضافه کرد: جا دارد بار دیگر از زحمات کادر درمان استان که ماه ها است در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، تشکر کنم.

کد مطلب 5007112

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