افغانستان درباره تهدید علیه اماکن عزاداری حسینی(ع) هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور؛ «سرور دانش» معاون دوم ریاستجمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام محرم و عاشورای حسینی(ع)، اعلام کرد با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه و گروههای افراطی به وجود آمده است؛ در رویکردهای تروریستی این گروه ها نیز ممکن است تغییراتی بوجود بیاید.
به همین دلیل وی هشدار داد که تهدیدات امنیتی علیه اماکن محل تجمع عزاداران حسینی، بیش از هر زمان دیگری جدی است.
در بخشی از این پیام میخوانیم: «فرارسیدن دهه محرم و ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش را به تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان، به خصوص مردم شریف و آگاه افغانستان و شیفتگان آن پیشوای عدالت خواهی و اصلاح طلبی تسلیت میگویم و یاد همه شهدای کربلا را گرامی میدارم.
ایام عاشورای حسینی یادآور حماسه بی بدیل در تاریخ و مبارزه حق طلبانه امام حسین و یارانش به خاطر احیای آموزههای راستین اسلام و رهایی از ستم، فساد، تباهی و کجاندیشیهای زمانه اش است. به همین خاطر این فریاد رسای عدالتخواهی قرنها است که نه تنها کمرنگ و خاموش نمیشود، بلکه هرچه زمان میگذرد، درخشانتر و تابندهتر می گردد.
خرسند هستیم که مردم افغانستان یکصدا و برادروار، علیرغم تفرقهافکنی دستهای پیدا و پنهان اجانب و بیگانگان، از عظمت و حقانیت حرکت اصلاحطلبانه نواده پیامبر گرامی اسلام (ص) تجلیل میکنند. مناسب میدانم در این شرایط حساس و سرنوشتساز به مناسبت فرارسیدن ایام عاشورای حسینی، نکاتی را یادآور شوم ازجمله آنکه تهدیدات امنیتی علیه اماکن عزاداری و مراکز تجمع عزاداران حسینی بیش از هر زمان دیگر جدی است.
با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه و صفوف گروههای افراطی به وجود آمده است در رویکردهای تروریستی این گروه ها نیز ممکن است تغییراتی بوجود بیاید؛ تلاش برای حفظ امنیت عزاداران و همکاری جدی و دوستانه با نیروهای امنیتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در سالهای گذشته، سهم مردم در تامین امنیت مراکز دینی و محلات عزاداری چشمگیر و قابل تحسین بود.
امیدواریم که امسال نیز مسولان هیاتهای عزاداری، حسینه ها و مساجد از این امر غفلت نکنند و مردم را در تامین امنیت تشویق و بسیج کنند. اگرچه تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی و کشفی است و هدایات لازم نیز به نهادهای مربوطه صادر گردیده است، ولی نقش مردم جدی و در مرحله نخست قرار دارد.»
نظر شما