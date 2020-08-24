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۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۰۷

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۱۷۲ بیمار جدید مشکوک به کرونا در اصفهان شناسایی شد

۱۷۲ بیمار جدید مشکوک به کرونا در اصفهان شناسایی شد

اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۷۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است.

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار داشت: در این بازه زمانی ۱۷۲ بیمار جدید مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر ۱۱۹ بیمار مبتلا به کرونا پس از بهبودی کامل از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند، افزود: در حال حاضر ۹۹۰ بیمار دیگر در این مراکز درمانی بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: حال ۱۶۲ نفر از مبتلایان به کرونا که در بیمارستان‌های اصفهان بستری هستند مساعد نیست و در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

کد مطلب 5007167

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