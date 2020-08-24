به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در سومین روز شهریورماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۱ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۵۰ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۱۴ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون ۱۴۱ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۱۰۰ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ۱۴۶ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: هم اکنون ۲۸ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.