به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال امروز با حضور حیدر بهاروند سرپرست، مهدی محمد نبی دبیرکل و محمود اسلامیان، عبدالکاظم طالقانی، محمود شیعی، فریدون اصفهانیان و لیلا صوفی زاده برگزار شد.

در آغاز این جلسه، مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال گزارشی درباره موضوعات جاری و برنامه اردوها و مسابقات تیم های ملی رده های مختلف به اعضا ارائه کرد.

در ادامه، مصوبات ذیل در جلسه به تایید اعضا رسید؛

۱- تصویب سقف نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال در فصل آتی

۲- ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای فصل آتی در کلیه باشگاههای کشور با توجه به عدم در اختیار داشتن منابع ارزی و محدودیت های نقل و انتقال ارز

۳- ادامه قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی که از فصول قبل با باشگاه‌ها قرارداد داشته اند بلامانع است و در صورتیکه قرارداد آنها به اتمام رسیده باشد فقط با باشگاه فعلی خود می توانند تمدید کنند و با باشگاه ثالث دیگر نمی توانند تفاهم کنند یا قراردادی به امضا رسانند.

۴- کلیه بازیکنان و مربیان داخلی بدون استثنا که دارای قرارداد ریالی با باشگاه خود هستند می بایست در سایر آپشن های قرارداد نیز واحد پول ملی (ریال یا تومان) توافق و به تفاهم برسند و لاغیر.

۵- تخصیص حق عضویت مسابقات لیگ برتر فوتبال مطابق مصوبات قبلی لازم الاجرا می باشد.

۶- تصویب مقررات تعیین وضعیت بازیکنان فوتسال با رعایت الزامات قانونی

۷- برگزاری دوره های آموزشی با حضور مربیان صاحب نام بین المللی برای مربیان داخل کشور به صورت وبینار

۸- تصویب عملکرد و صورت های مالی فدراسیون

۹- درباره میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ مقرر شد گزارش جلسات به صورت دوره ای به هیات رییسه ارائه گردد.