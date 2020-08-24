نیازی به موازنه شبکه گاز خود با ترکمنستان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن منتظرتربتی، امروز در حاشیه آئین بهرهبرداری رسمی از طرحهای ملی وزارت نفت در بخش گاز در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امروز پروژههای بسیار خوبی افتتاح شدند که تأثیری به سزا بر شبکه، نقل و انتقالات و پایداری گاز دارد.
وی ادامه داد: صنعت گاز کشور هماکنون در نقطه اوج قرار دارد زیرا به پشتوانه ذخایر عظیم گازی کشور در سالهای اخیر رخدادهای مطلوبی در افزایش تولید گاز شاهد بودهایم؛ تولید در پارس جنوبی افزایش یافته است، همچنین در هفت سال گذشته بیش از ۵ هزار کیلومتر خط لوله اجرا کردیم که سبب شد از شبکه خطی به شبکهای گسترده در کل کشور برسیم و در عین حال شاهد حبس گاز در جنوب کشور نباشیم و نقاط ضعف شبکه را نیز برطرف کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه کشور از نظر تأمین گاز پایدار است، تصریح کرد: گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور در این سالها دنبال شده و اتفاقات خوبی در این حوزه افتاد که موضوع قابل توجه تأمین منابع مالی طرحهای گازرسانی بود که شرکت ملی گاز به دلیل مصوبههای شورای اقتصاد در ذیل بند «ق» و «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید» مشکلی در تأمین هزینهها نداشت به همین دلیل گازرسانی به روستاها با سرعت خوبی انجام شد.
۲۲ استان سبز هستند
تربتی با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار روستا در دولتهای یازدهم و دوازدهم گازدار شدند، افزود: برنامه ما این است که تا پایان امسال ۳ هزار روستای دیگر به شبکه گاز کشور متصل شوند و همین حالا هم حدود ۹۰۰ پروژه آماده بهرهبرداری است که این موضوع به عنوان «پویش استان سبز» دنبال میشود، اگر مبنا این باشد که ۹۵ درصد گازرسانی در کشور نقطه قوت خوبی باشد، میتوان گفت با احتساب پروژههای آماده شده، حدود ۲۲ استان سبز هستند و ما اکنون در کل کشور به بیش از ۹۵ درصد پوشش گازرسانی رسیدهایم.
وی با اشاره به برنامههای شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: افزیش تولید در پارس جنوبی همچنان دنبال میشود و با توجه به شرایطی که در پارس جنوبی است، خود را آماده میکنیم تا هیچ حبس گازی نداشته باشیم؛ بخشی در توسعه خط لوله به موازات کریدور غرب و ایستگاههای تقویت فشار صرف میشود و انشاءالله این روند تولید گاز ادامه دارد که پیشبینی میکنیم حداقل ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز پاسخ به پرسشی درباره نتیجه داوری پرونده گازی ایران و ترکمنستان و اینکه آیا نیازی به واردات گاز برای استانهای شمالی کشور وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: زنگنه در این سالها وقت زیادی برای افزایش تولید در پارس جنوبی گذاشت و در عین حال به مدد توسعه شبکه گازرسانی اکنون نیازی به موازنه شبکه خود به گاز ترکمنستان نداریم، اما بحث ما با ترکمنستان و همکاری با کشورهای گازی، تجارت گاز است.
تربتی در این باره توضیح داد: ما همچنان از ارتباط با ترکمنستان در زمینه تجارت گاز استقبال میکنیم و حتی در دوران داوری چند بار به ترکمنستان اعلام کردیم که ایران مانعی برای دریافت گاز ندارد و نشستهایی با آنها داشتیم که همچنان پیگیری میشود و امیدواریم بتوانیم مطابق روال پیشین در قالب تجارت گاز، جریان گاز ترکمنستان به کشور را داشته باشیم؛ نه تنها با ترکمنستان بلکه همه کشورهای همجوار زیرا بخشی از اهداف سند چشم انداز ۱۰ درصد تجارت جهانی گاز است.
وی تاکید کرد: با این تفاسیر ما به دنبال آن هستیم که چه در قالب قراردادهای پیشین چه قراردادهای جدید، چه بخش دولتی و چه خصوصی، بتوانیم رابطه گازی خود را با ترکمنستان ادامه دهیم.
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