سید کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبتهای تقی زاده معاون وزیر ورزش بیان داشت: ایشان مدعی شدند نظام باشگاه داری تبدیل به لایحه شده و در هفته دولت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود. اعتراض من این است که برای تهیه این طرح آقایان با کدام کارشناس، کدام مدیر و کدام فردی که در حوزه تیم داری خصوصی دارای تجربه بود، قبل از تهیه این طرح مورد مشورت قرار گرفته است؟ مگر آقای تقی زاده و همکاران محترمشان از دل باشگاه‌ها خبر دارند که به تنهایی این طرح را تهیه کرده‌اند؟ قبل از تهیه این طرح باید با مدیران باشگاه‌ها جلساتی گذاشته می‌شد تا آن باکمترین ضریب آزمون و خطا به مجلس می‌رفت. من امیدوارم نمایندگان مجلس در این مورد هوشیار باشند.

عضو هیات موسس اتحادیه مدیران فوتبال ایران بیان داشت: لایحه‌های کارشناسی نشده قبلی که تبدیل به قانون شده تاکنون به اندازه کافی به فوتبال ایران صدمه زده است. یک جایی دولت بیشتر از حد معمول در فوتبال ورود می‌کند و باعث می‌شود فوتبال گران شود و بعد از آن فوتبال را به حال خود رها می‌کند تا این فوتبال گران شده به ورطه ورشکستگی بیفتد. برای همین است که می‌گویم طرح نظام جامع باشگاه داری باید قبل از ارائه به مجلس در اختیار افکار عمومی و کارشناسان قرار گیرد تا اشکالات آن گرفته شده، صیغل خورده و شسته رفته به مجلس برسد.

کارشناس فوتبال در خصوص قوانین جدید از جمله ممنوعیت جذب بازیکن و مربی جدید خارجی گفت: این اصل کلی است که ما نمی‌توانیم به تنهایی در فوتبال زندگی کنیم. باید برای درآمدزایی بازیکن و مربی ترانسفر کنیم و برای ارتقای سطح فوتبال مربی و بازیکن خارجی وارد کنیم. این چرخه باید در فوتبال ادامه داشته باشد. این اصل کلی است. اما الان در شرایط خاصی هستیم. از یک سو ارز به دلیل تحریم های ظالمانه به شدت گران شده و از سوی دیگر امکان انتقال ارز را هم نداریم. لذا من با اجرایی شدن «موقت» این طرح به عنوان یک مسکن موافقم.

اولیایی گفت: به دلیل همین مشکلاتی که ذکر کردم چهره فوتبال ما در مجامع بین المللی مخدوش شده است. هر پرونده‌ای از ایران به کمیته انضباطی فیفا برود قاضی‌ها سریع و راحت به ضرر ما رای می‌دهند چون می‌دانند محدودیت ارزی و محدودیت انتقالی داریم. پس این قانون یک مسکن است که می‌تواند مقطعی ما را از زیر فشارها خارج کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه‌های استقلال و پاس گفت: طرح دیگری که می‌توان به آن فکر کرد و به اجرایی شدن نزدیکش کرد، مشخص کردن سقف اعتبار برای باشگاه‌هاست. مراجعی که پروانه حرفه‌ای باشگاه‌ها را صادر می‌کنند باید اطمینان حاصل کنند هر باشگاهی توان پرداخت تا سقفی که برای خودش تعیین کرده را دارد.

اولیایی گفت: فیفا بیشتر از یک دهه پیش قانون فیرپلی مالی را تصویب و ابلاغ کرد و این بدان معناست که باشگاه‌ها متناسب با درآمدهایشان هزینه کنند. قانونی که در ایران هیچ اجرا نشد و جایگاهی ندارد.