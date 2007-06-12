صبا به نقاشان عصر طلایی هلند خوشامد گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد درهای نگارخانه‌های این مجموعه به روی آثاری از رامبراند، از بزرگترین چهره‌های تاریخ هنر اروپا پس از رنسانس، در کنار آثار ورمیه، ‌فرانس هالس و یان استین سه نقاش بزرگ این عصر درخشان در هنر جهان و کشور هلند گشوده شد.

در مراسم گشایش این نمایشگاه جانشین سفیر هلند، سفیران کشورهای کانادا، چک، لهستان، کره، رومانی، مکزیک، مجارستان، نماینده سازمان ملل، یونسیف و کارداران و جمع زیادی از هنرمندان ایرانی حضور داشتند. نمایشگاه رامبراند و نقاشان عصر طلایی هلند همزمان با چهارصدمین سال تولد این نقاش بزرگ جهان و در ادامه نمایشگاههایی که از سال گذشته در دهها کشور برپا شده گشایش می‌یابد.



در مراسم گشایش این نمایشگاه جانشین سفیر هلند گفت: "رامبراند در هلند به عنوان یک نقاش ملی شناخته شده و چه بهتر از اینکه در پیوند با فرهنگستان هنر ایران که پیشتاز حرکت‌هایی در عرصه اشاعه هنر ملی است، جریانی در گفتگوی فرهنگ‌ها و هنرهای ملی کشورهای جهان آغاز شود."



استاد جوادی‌پور هم این نمایشگاه را نوید جریانی تازه از آشناسازی مخاطبان هنر ایران با تاریخ هنر جهان دانست و گفت: "قرن 17 و عصر طلایی هلند آنچنان در تاریخ هنر غرب و سراسر جهان درخشان و شکوفا بوده که هنوز هم نظیر آن یافت نشده و شناخت این دوره می‌تواند برای همة هنرمندان ایران راهگشا باشد."



نمایشگاه "رامبراند و نقاشان عصر طلایی هلند" تا دهم تیرماه در موسسه فرهنگی هنری صبا آماده بازید علاقمندان است.