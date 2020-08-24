رسانه ها به تببین مبانی اسلامی کمک کنند/لزوم تدوین طرحهای راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عباسی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی با فعالان رسانه‌ای در اراک، اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای با اداره کل تبلیغات استان می‌توانند تعامل بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه از فعالان رسانه‌ای درخواست کرد که در این جلسات هم اندیشی به طرح‌ها و برنامه اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از بعد رسانه‌ای بیشتر توجه کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همکاری رسانه را در فضای تبلیغی مهم برشمرد و افزود: محتواهای تبلیغی خوبی توسط همکاران در این اداره کل تهیه شده است و باید در خصوص همکاری رسانه‌ها در این حوزه تدابیر لازم اندیشیده شود تا محتوای تبلیغی در شبکه ترویجی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

عباسی گفت: رسانه‌ها می‌توانند جریان ساز باشند و با استفاده از ابزارهایی مانند فضای مجازی اقدامات مؤثری انجام دهند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها در طرح تحول سازمان تبلیغات همکاری کنند و امیدواریم در دغدغه‌های خود اولویت‌های فرهنگی استان را مد نظر قرار دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه ۱۰۸ روحانی مستقر در استان وجود دارد، گفت: تا شب گذشته نزدیک به ۵۰۲ هیأت در سامانه بیرق ثبت نام کردند و ۱۸۰۰ هیأت ثبت شده در استان وجود دارد.

به گفته وی با کمک رسانه‌ها باید ۱۸۰۰ هیأت استان به جریان رسانه‌ای متصل شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: ارتباط سازمان‌های مردم نهاد استان با رسانه‌ها پر رنگ نیست. بسیاری از ظرفیت‌های موجود در فضای ارزشی و مذهبی کشور مغفول مانده است.

وی افزود: رسانه‌ها باید از طرح‌های اداره کل تبلیغات مانند تحول مسجد، طرح شبکه تبلیغی، طرح بانوان، همکاری با حوزه‌های علمیه و… اطلاع پیدا کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: رسانه‌ها روح کالبد فعالیت‌های فرهنگی تبلیغات استان هستند.

عباسی عنوان کرد: شرایط امروز پیچیده است و تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار گرفته است و وظیفه همه ما این است که از اسلام ناب محمدی در مقابل دشمنان که کمر به از بین بردن دین اسلام دارند بایستیم.

وی اولین اولویت سازمان تبلیغات اسلامی را تبلیغ اسلام ناب و اصیل عنوان کرد و گفت: در این شرایط سخت نیازمند طرح‌های راهبردی هستیم.

عباسی با بیان اینکه هنر و رسانه مهمترین ابزار برای انتقال احکام دینی هستند، عنوان کرد: تبلیغ از طریق هنر و رسانه همچون ساخت و تولید فیلم و سریال اثرش از فضای تبلیغی به تنهایی بیشتر است.