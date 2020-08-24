مهدی تارتار در نشست خبری دیدار نفت با تراکتور شرکت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه در حالی نشست خبری قبل از بازی تراکتور با نفت مسجد سلیمان برگزار شد که فقط ساکت الهامی سرمربی تبریزی‌ها پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و مهدی تارتار در این نشست شرکت نکرد.

گفته می‌شود سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به دلیل زمان پرواز تیمش به تبریز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تراکتور در مرحله نیمه نهایی جام حذفی شرکت نکرده است.

بازی دو تیم تراکتور و نفت مسجدسلیمان در چارچوب نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال کشور از ساعت ۱۹:۳۰ روز سه‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود.