به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تیک‌تاک، اپلیکیشن اشتراک ویدئوی کوتاه که تحت مالکیت بایت‌دنس چین قرار دارد، عصر دوشنبه رسماً از دولت آمریکا شکایت کرد تا دستور ترامپ برای ممنوعیت فعالیت‌های آمریکای این شرکت را به چالش بکشد.

تیک تاک در این شکایت گفته است: فرمان ترامپ در اوایل این ماه تحت قانون اضطراری بین‌المللی قدرت‌های اقتصادی، حق این شرکت برای اثبات اینکه داده‌های خود را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا نیست را نادیده گرفته است.

تیک تاک در بیانیه خود اعلام کرد: ما در شکایت از دولت آمریکا جدی هستیم هرچند احساس می‌کنیم چاره‌ای جز دفاع از حقوق خود نداریم. دستور ممنوعیت فعالیت‌های آمریکای تیک تاک ۱۰,۰۰۰ شغل آمریکایی را در معرض حذف قرار می‌دهد و به میلیون‌ها آمریکایی دیگر که از این نرم‌افزار برای ارتباط با هم و اشتراک لحظات زندگی، به ویژه در شرایط کرونا، استفاده می‌کنند، آسیب می‌زند.

در عین حال یک منبع آگاه خبر داد که مذاکرات تیک تاک با مایکروسافت و اوراکل برای فروش بخش آمریکای این شرکت ادامه دارد.

تحت فرمان ترامپ همه فعالیت‌های تیک تاک در آمریکا از ۱۵ سپتامبر ممنوع می‌شود.