هشدار دمشق درباره استفاده از آب به عنوان سلاح جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه به اقدام ترکیه در قطع آب آشامیدنی مردم شهر حسکه و اطراف آن واکنش نشان داد و آنرا به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: براساس قوانین بین المللی بشردوستانه از جمله کنوانسیون های ژنو مربوط به اوضاع غیرنظامیان در زمان جنگ، قطع آب از شهروندان یک جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: ترکیه و عواملش با حمایت آمریکا و با کمک تروریست ها، از آب به عنوان سلاح جنگی علیه غیرنظامیان در سوریه از جمله زنان و کودکان و سالخوردگان، برای اهداف سیاسی و غیر انسانی استفاده نموده و آب را بیش از ۱۶ بار در ماه های اخیر از ایستگاه علوک قطع کرده است. دولت سوریه، مقامات استان حسکه و سازمان های بشردوستانه سوریه مسئولیت های خود را در مقابله با این فاجعه بر عهده گرفتند و آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای نظافت عمومی برای بیشتر شهروندان تأمین گردید و با این حال ، به دلیل اشغال مناطق شمالی و شرقی سوریه توسط ترکیه و آمریکاییها، نیازها از همه انتظارات و امکانات فراتر است.

در این بیانیه آمده است: سوریه نسبت به ادامه این فاجعه و عواقب ادامه استفاده از آب به عنوان وسیله جنگی هشدار می دهد.

وزارتخارجه سوریه تاکید کرد: سوریه از سازمان ملل متحد به ویژه دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد تا به مسئولیت های خود عمل کنند.

در این بیانیه آمده است: سوریه یادآور می شود که تحولات و فجایع در استان حسکه، تجسمی ازاهداف اشغالگری آمریکا و ترکیه در سوریه است. این تعدی به حاکمیت و استقلال سوریه و مغایر با قانون بین المللی و منشور سازمان ملل است. زمان پایان این اشغالگری فرا رسیده است.