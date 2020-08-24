احیای فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر گامی به سوی تحقق جامعه الهی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علوی گرگانی در پیامی به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اهمیت احیای این فریضه مهم عنوان کرد: با برنامهریزی دقیق و مستمر و مدیریت شده مسئولان امر و حمایت و تشویق ناهیان از منکر در مسیر تحقق جامعه الهی قدم برداریم.
متن پیام حضرت آیتالله علوی گرگانی به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر به این شرح است:
بسمه تعالی
قال الله تبارک و تعالی: «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ»
ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و غلبه راه حق بر مسیر باطل در طول تاریخ میباشد.
در این ماه، پاره تن پیامبر و فاطمه زهرا صلوات الله علیهما بهخاطر تلاش برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر خون خود را فدا کرده و به تمام مؤمنین و رهروان مسیر حقیقت، این درس را داده که باید در راه اقامه حق مجاهده نمود.
دهه اول محرم زمینهای برای احیای فریضه مهم و حیاتی امر به معروف و نهی از منکر و تذکری برای عموم مؤمنین نسبت به اهمیت این دو فریضه الهی است.
قطعاً امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی است و تمام آحاد و ملت موظفند به آن جامه عمل بپوشانند تا برکات الهی نازل گردیده و از بلاها دور باشیم.
منکراتی همچون تجمل گرایی، فساد، پولشویی، رشد بی حجابی و پوششهای نامناسب، رشوه، ربای بانکی و غیربانکی، رشد سبک زندگی غربی، بیعفتی در حال رشد در فضای مجازی و حقیقی، بی عدالتی و تبعیض، اسراف منابع، عدم توجه کافی به حفظ محیط زیست، گسترش فضای تهمت زنی و شایعه پراکنی در برخی رسانهها تماماً مصداقهای بارز منکر است که در حال گسترش است و باید با عزم ملی و احساس وظیفه عمومی و نهی از منکر جلوی رشد آن گرفته شده و با برنامهریزی دقیق و مستمر و مدیریت شده مسئولان امر و حمایت و تشویق ناهیان از منکر در مسیر تحقق جامعه الهی قدم برداریم.
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