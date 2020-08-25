۱۵ طرح خدماتی شرکت توزیع برق قروه مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت ۱۵ طرح خدماتی مربوط به توزیع برق شهرستان قروه به ارزش ۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گفته فرهاد میمنت آبادی احداث هزار و ۹۱ متر خط فشار متوسط هوایی از اتوبان قروه-همدان تا روستای دوسر و تجهیز ۳ هزار متر خط فشار متوسط هوایی باقی مانده خط ارتباطی نارنجک از جمله طرح‌های مدنظر است که اجرا شد.

وی همچنین اصلاح هزار و ۸۱۲ متر خط فشار متوسط هوایی جهت روستاهای ظله جوب و میمنت آباد، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدارنده به متراژ ۲ هزار و ۲۸۰ متر در روستای سنگین آباد، تبدیل ۲ هزار و ۵۵۷ متر شبکه سیمی به ۲ هزار و ۵۵۰ متر کابل خودنگهدارنده در روستای دوسر را از دیگر طرح‌های قابل افتتاح در این مدت عنوان کرد.

نصب ترانس رفع ولتاژ روستای فزلجه کند، احداث ۸۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلووات در کنار احداث ۶ دستگاه پست هوایی ۲۰۰ کاوا و احداث ۶۴۰ متر خط فشار ضعیف زمینی مربوط به شرکت لوازم یدکی تعمیرکاران، اصلاح ۱۵ هزار متر خط فشار ضعیف هوایی روستای مالوجه، اصلاح شبکه فشار ضعیف هوایی از سیمی به کابل خودنگهدارنده روستای قزلجه کند هم به عنوان طرح‌های مورد بهره برداری در این مدت هستند که میمنت آبادی به آنها اشاره داشت.

وی در ادامه از تبدیل ۴ هزار متر شبکه سیمی کابل خودنگهدارنده روستای قلعه، سیم کشی ۳ هزار و ۸۵۷ متر خط فشار متوسط هوایی جاده نارنجک، تعویض ۳۵۰ دستگاه کنتور سه فاز مستقیم به کنتور هوشمند، احداث شبکه فشار متوسط هوایی محله بالا مالوجه و احداث پست جدید محله بالا روستای مالوجه ناشی از رفع حریم به عنوان دیگر طرح‌های مدنظر گفت.