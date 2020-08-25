آمریکا نمی خواهد عراق با دیگر کشورها توافق اقتصادی امضا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عباس الزاملی» نماینده ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد که آمریکا تلاش می‌کند عراق را از توافق اقتصادی با چین دور نگه دارد.

وی افزود: آمریکایی‌ها ۸ توافقنامه با عراقی‌ها در جریان سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور به واشنگتن امضا کردند.

الزاملی بیان کرد: این توافقنامه‌ها با هدف ممانعت از اجرای توافقنامه اقتصادی با چین امضا شده است.

وی اضافه کرد: آمریکا قصد دارد همچنان نفوذ اقتصادی خود را بر عراق گسترش داده و مانع آن شود که بغداد توافقنامه‌های اقتصادی با دیگر کشورهای جهان امضا کند.

الزاملی ادامه داد: سفر الکاظمی به آمریکا بیشتر از آنکه منفعت سیاسی و اقتصادی برای عراق به همراه داشته باشد جنبه تبلیغاتی داشت.