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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۴۷

نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان:

آمریکا نمی خواهد عراق با دیگر کشورها توافق اقتصادی امضا کند

آمریکا نمی خواهد عراق با دیگر کشورها توافق اقتصادی امضا کند

یک نماینده عراقی اعلام کرد که آمریکا نمی خواهد عراق توافقنامه اقتصادی با چین را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عباس الزاملی» نماینده ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد که آمریکا تلاش می‌کند عراق را از توافق اقتصادی با چین دور نگه دارد.

وی افزود: آمریکایی‌ها ۸ توافقنامه با عراقی‌ها در جریان سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور به واشنگتن امضا کردند.

الزاملی بیان کرد: این توافقنامه‌ها با هدف ممانعت از اجرای توافقنامه اقتصادی با چین امضا شده است.

وی اضافه کرد: آمریکا قصد دارد همچنان نفوذ اقتصادی خود را بر عراق گسترش داده و مانع آن شود که بغداد توافقنامه‌های اقتصادی با دیگر کشورهای جهان امضا کند.

الزاملی ادامه داد: سفر الکاظمی به آمریکا بیشتر از آنکه منفعت سیاسی و اقتصادی برای عراق به همراه داشته باشد جنبه تبلیغاتی داشت.

کد مطلب 5007626
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • محسن حسن US ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
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      هر توافقي اقتصادي عراق با كشورهاي اروپا و امريكا بايد به تاييد مجلس نمايندكان عراق بريز در غير اينصورت فاقد تعهد قانوني خواهد بود

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