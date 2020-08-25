جنبش اسلامی نیجریه خواستار تحقیق درباره حمله به عزاداران حسینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریفلکشن، جنبش اسلامی نیجریه با امضای طوماری، خواستار تحقیق فوری پیرامون حادثه‌ای شد که شنبه گذشته در شهر «کادونا» رخ داد و طی آن چندین نیروی امنیتی بعد از حمله به عزاداران حسینی (ع)، با اقدام به صحنه‌سازی، خودرو خود را به آتش کشیدند.

تصاویر حمله مسلحانه پلیس به جمعیت عزادار و همچنین اقدام تعمدی آنها در به آتش‌ کشیدن خودرو ضبط شده است.

در این واقعه، علاوه بر شهادت سه عزادار حسینی و مجروح شدن دهها تن دیگر، تعدادی از خودروهای عزاداران نیز از سوی پلیس تخریب شده است.

ظاهراً قصد مامورین امنیتی از آتش زدن خودرو پلیس، معکوس جلوه دادن واقعیت بوده تا بر اقدام خود مبنی بر حمله به گروه عزاداران حسینی سرپوش بگذارند.

این در حالی است که شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه، در سال ۲۰۱۵ به دنبال یورش وحشیانه نیروهای ارتش و پلیس نیجریه به اقامتگاه وی در ایالت کادونا در شمال نیجریه بازداشت شد.

نظامیان نیجریه، «زینت ابراهیم» همسر شیخ زکزاکی را هم دستگیر کردند.

اخیراً اعتراضاتی به منظور درخواست برای آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه برگزار شده بود.