سالانه ۱۲ میلیون اصله نهال در استان ایلام تولید می شود

حجت الله فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالانه ۱۲ میلیون اصله نهال جنگلی، فضای سبز و دارویی شامل ۶۰ گونه در نهالستانهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام تولید میشود.
وی به برخی گونههای تولید شده در نهالستانهای سطح استان اشاره کرد و تصریح کرد: گونههای سازگار و بومی مناطق زاگرسی از قبیل بنه و بلوط، داغداغان، کیکم، بادام و ارغوان و گونههای خاص نواحی رویشی خلیجی و گرمسیری و چوبده مثل کنار، انواع آکاسیا، گز، استبرق و اوکالیپتوس که با توجه به شرایط اقلیمی سازگاری فراوانی با شرایط آب و هوای استان قابلیت کشت دارند، تولید میشود.
فتحی در ادامه به کاشت گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: در زمینه توسعه و کاشت گیاهان دارویی و صنعتی نیز با توجه به در نظر گرفتن حفظ گونههای دارویی و همچنین احیای آنها به کاشت گونههای اویشن، مریم گلی، زوفا، مرزنجوبه، گل گاو زبان در نهالستانهای ایوان و مهران اقدام شده است.
وی گفت: با توجه به تنوع گونهای نهالهای تولیدی و متناسب با زمان کاشت، آماده سازی بستر، تامین نهادهها و عملیات اجرایی از اواخر اسفند ماه آغاز و تا اواسط بهار ادامه مییابد.
فتحی اظهار کرد: توسعه و غنی سازی جنگل و احیای مناطق آسیب دیده از حریق و بیابان زدایی از اهداف تولید نهالهای سازگار و بومی در نهالستانهای استان است و معمولاً در فصل پاییز عملیات چاله کنی و غرس نهال انجام میشود.
وی افزود: نهالستانهای مهران و ایوان یکی از ظرفیتهای بسیار بزرگ و نمونه در استان و حتی کشور در تولید نهال هستند.
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