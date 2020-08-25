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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۳

استاندار گیلان:

سفر به گیلان را به زمان دیگر موکول کنید

سفر به گیلان را به زمان دیگر موکول کنید

رشت- استاندار گیلان با اشاره به تاثیر مسافرت در شیوع ویروس کرونا و نیز وضعیت قرمز استان، تاکید کرد که هم‌وطنان از سفر به گیلان خودداری کرده و انجام آن را به زمان دیگری موکول کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه در ارتباط تصویری زنده با شبکه خبر اظهار کرد: وضعیت در برخی شهرستان‌های استان به ویژه مرکز گیلان، قرمز است اما مردم با درک صحیح شرایط، در روزها و شب‌های اخیر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به عزاداری پرداخته‌اند.

وی با بیان اینکه مراودات اجتماعی و ارتباط مردم با یکدیگر به عنوان مهمترین عامل شیوع ویروس کرونا به لحاظ علمی از سوی کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی اثبات شده، افزود: به تکرار از هموطنان خواسته‌ایم که از مسافرت به جز در موارد اضطرار، خودداری کنند.

نماینده عالی دولت در گیلان خاطرنشان کرد: اگرچه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ایام نوروز و تابستان، گیلان مقصد سفر گردشگران بوده؛ شاهد میزان کمتری از سفر هستیم اما مجدداً تاکید می‌کنم که به واسطه وضعیت قرمز استان و به جهت حفظ سلامت خانواده‌ها و هم استانی‌های ما و نیز مسافران، از سفر به گیلان در تعطیلات پیش رو پرهیز شود.

وی تصریح کرد: از گیلانیان دوستدار اهل بیت پیامبر که بر اساس رسوم پیشین در چنین ایامی به استان سفر می‌کردند و اکنون خارج از استان هستند نیز انتظار دارم در تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی امسال، به زادگاه خود سفر نکنند و مسافرت را به زمان بهتری موکول نمایند.

کد مطلب 5007688

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