ضرورت ایجاد اتاق مانیتورینگ راهنمایی و رانندگی در اردبیل

سرهنگ سیدحجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت جایگزینی کنترل‌های جاده‌ای هوشمند با کنترل‌های سنتی عنوان کرد: امروزه جهان به سمت هوشمندسازی در حرکت است و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز باید در بحث هوشمندسازی جزو اولین‌ها باشد.

وی با گلایه از عدم وجود دستگاه پلاک‌خوان در استان، مطرح کرد: استان اردبیل و مرکز استان در مقایسه با کل کشور از بابت سیستم‌های هوشمند پلیس راهنمایی و رانندگی جزو فقیرترین استان‌ها است که در این راستا باید تصمیمات اساسی برای رفع کمبودها اتخاذ شود.

‌رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل از نبود اتاق مانیتورینگ در استان اظهار تأسف کرده و گفت: رفتار ترافیکی رانندگان در سطح شهر باید رصد شود تا با ارسال تذکرات لازم به صورت پیامکی از وقوع تخلفات رانندگی کاسته شود.

سرهنگ فتاحی ادامه داد: با فراهم شدن اتاق مانیتورینگ و دوربین‌های پلاک خوان رانندگان دیگر برای رعایت قوانین منتظر مشاهده پلیس نخواهند بود و هر لحظه پلیس را شاهد بر رفتار رانندگی خود خواهند دانست.

وی در خصوص حرکات نامتعارف رانندگان و برخوردهای قانونی پلیس در این خصوص بیان کرد: از ابتدای سال جاری بیش از یک هزار وسیله نقلیه توسط پلیس انتظامی و راهنمایی رانندگی توقیف و اعمال قانون شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل ضمن درخواست همکاری از تمامی ارگان‌های مرتبط در خصوص کاهش جرایم و تخلفات رانندگی، عنوان کرد: در رابطه با کاهش تخلفات رانندگی، پلیس نباید به عنوان اولین ابزار استفاده شود بلکه باید آخرین راهکار باشد و در این زمینه تمامی ارگان‌ها باید به وظایف خود عمل کنند.

کاهش تصادفات راهی جز تجهیز پلیس به سیستم‌های هوشمند ندارد

سرهنگ فتاحی با تاکید بر این مطلب که ایجاد نظم و انضباط با اقدامات سلبی تحقق نمی‌یابد، اظهار کرد: کاهش تصادفات راهی جز تجهیز پلیس به سیستم‌های هوشمند ندارد و در این رابطه پیگیر تأمین این سیستم‌ها و اتاق مانیتورینگ هستیم.

وی بر ضرورت احداث پیست‌های اتومبیل رانی و موتور سواری در استان تاکید کرد و گفت: نبود پیست‌های موتور سواری و اتومبیل رانی در استان باعث شده تا عده‌ای از جوانان هیجانات خود را در خیابان‌ها با انجام حرکات نامتعارف رانندگی تخلیه کنند که ایجاد پیست‌های مختلف می‌تواند این جوانان را از خیابان‌ها به محیطی کنترل شده هدایت کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل ادامه داد: بر این معتقدیم که اول باید حق مردم را داد و سپس از آنان تکلیف خواست، نتیجتاً ما با رسیدگی به زیرساخت‌ها و تأمین کم و کاستی‌های موجود در حوزه‌های مختلف مرتبط با رانندگی شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و رفتارهای نامتعارف رانندگان خواهیم بود.

ضرورت افزایش پارکینگ کامیون در اطراف شهر اردبیل

سرهنگ فتاحی با گلایه از کمبود شدید پارکینگ کامیون‌ها در اردبیل، بیان کرد: هر شب بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین سنگین به دلیل پارک در داخل شهر و محلات اعمال قانون می‌شود که متأسفانه نبود پارکینگ مناسب در شهر عامل پارک کامیون‌ها در داخل شهر است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی ادامه داد: ظرفیت پارکینگ کورائیم برای اردبیل بسیار محدود است و دسترسی به آن نیز برای رانندگان بسیار سخت است و باید در چهار جهت شهر پارکینگ‌هایی برای پارک کامیون‌ها ایجاد شود تا رانندگان نیز در این خصوص دچار مشکل نشوند و همچنین شهروندان هم با مشکلات پارک کامیون‌ها مواجه نباشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل در خصوص وانت‌های میوه فروشی در سطح شهر اظهار کرد: با وانت بارهای میوه فروشی که برای جاده و رانندگان ایجاد خطر می‌کنند برخورد می‌کنیم اما برای ساماندهی این کسبه لازم است تا در تقاطع شهر، بازار روز میوه ایجاد شود تا هم شهروندان در تردد دچار مشکل نشوند و همچنین این کسبه بتوانند بدون مشکل امرار معاش کنند.