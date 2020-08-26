اقدام امارات ناشی از استیصال آمریکا و رژیم صهیونیستی است

عباس سلیمی نمین، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توافق اخیر امارات با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ارتباط برخی سران کشورها با رژیم غاصب صهیونیستی مقوله جدیدی نیست و پیدایش این رژیم با هدف کنترل کشورهای اسلامی بوده است.
وی افزود: این پیش بینی در غرب صورت گرفت و برخی صاحب نظران غربی این اعتقاد را به صراحت مطرح کردند که چالش آینده فرهنگ غرب خیزش اسلامی و نهضتهای اسلامی خواهند بود. بر این اساس برنامهریزی کردند و بخشی از این برنامهریزی روی کار آوردن افراد آلوده در کشورهای مختلف و پشتیبانی آنها است که با این روحیه هیچ پایگاه مردمی ندارند.
وی همچنین گفت: کسانی که در کشورهای عربی از طریق کودتا روی کار آمدهاند هیچ پشتیبانی مردمی ندارند بنابراین ناچارند که نقطه اتکای خود را در بیرون قرار دهند.
سلیمی نمین ادامه داد: آمریکا و انگلیس تلاش میکنند تا ساختار اطلاعاتی اسرائیل را تقویت کنند و امروز این نظام اطلاعاتی تبدیل به یک قوه سرکوب بسیار توانمند شده است؛ یعنی هم ابزارهای سرکوب را فراهم کرده و هم متدهای سرکوب را به روز میکند. لذا کشورهای عربی اتکای جدی به قدرت اطلاعاتی اسرائیل دارند و تصور میکنند که اسرائیل با این تشکیلات عریض و طویل اطلاعاتی خود که فقط موساد هم نیست و چندین سرویس اطلاعاتی دارد، میتواند خلأ برخورداری از پشتیبانی مردمی را برای آنها پر کند.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: سالهاست که آنها ارتباطات بسیار گسترده با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل دارند اما از ترس واکنش مردم تا امروز آن را پنهان میکردند.
وی با اشاره به اینکه دو عامل سبب شد این روابط را آشکار کنند، گفت: اسرائیلیها در داخل و خارج مشکلات جدی دارند. در داخل مردم این سرزمین معترض هستند که ما در اقصی نقاط دنیا زندگی آرامی داشتیم و شما ما را با وعده زندگی بهتر به اینجا کشاندید، اما پس از گذشت سالها هر روز تنش ما با ملتهای منطقه بیشتر میشود.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران تاکید کرد: آنها برای اینکه بتوانند این اعتراضات را مهار کنند باید نشان بدهند که روابطشان با کشورها دوستانه است و بنابراین دورنمای بهتری پیش روی مردم آنهاست. در حالی که همه میدانند حاکمان برخی کشورها عربی تعیین کننده نبوده و حاکمان امارات منعکس کننده اراده ملت این کشور نیستند و مردم امارات به خاطر این اقدام ناراحتند. بنابراین رابطه آشکار یک کارکرد داخلی برای اسرائیل دارد.
وی افزود: این اقدام یک کارکرد بیرونی هم دارد. حامیان صهیونیسم هزینه گزافی برای رژیم صهیونیستی پرداخت میکنند. کشورهایی مثل آلمان و آمریکا سالانه میلیاردها تومان برای اسرائیل خرج میکنند و مردم این کشورها هم معترض هستند که چرا این هزینههای بی نتیجه پرداخت میشود. در آستانه انتخابات آمریکا برای ترامپ این یک نمایش خوب است که بگوید ما توانستیم یک کشور دیگر را هدایت کنیم تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
سلیمی نمین ادامه داد: اینکه شیوخ امارات و عربستان اظهار به حمایت از اسرائیل نکنند به نفع آمریکا و در دراز مدت حتی به نفع اسرائیل است. چون زمانی که این روابط مخفی باشد بقای آنها بیشتر تضمین میشود، اما وقتی ماهیت خود را آشکار میکنند شرایط داخلی آنها به هم میریزد و اعتراضات در این کشورها گسترش مییابد.
وی در پایان تصریح کرد: آشکار کردن این روابط نشانه استیصال آمریکا و صهیونیستها و حاکی از آن است که بحران در این رژیم روز به روز گستردهتر میشود. رابطه با کشورهای عربی ذخایر آمریکا و اسرائیل هستند و آنها در حال خرج کردن این ذخایر هستند و این یعنی دست آنها خالی است.
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