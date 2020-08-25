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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷

استفاده ابتکاری از گرافیت برای خنک کردن گوشی‌ها

استفاده ابتکاری از گرافیت برای خنک کردن گوشی‌ها

بررسی گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترای سامسونگ نشان می‌دهد که در بخشی از این گوشی برای تسهیل خنک کردن سخت افزارهای مختلف از گرافیت استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سایت آی فیکس ایت بعد از بررسی گوشی یادشده و کنترل مادربرد آن متوجه شد در زیر آن یک صفحه چندلایه گرافیت قرار گرفته است.

سامسونگ پیش از این از لوله‌های مسی برای انتقال گرمای گوشی‌های هوشمند خود استفاده می‌کرد و حالا به نظر می‌رسد گرافیت را ماده‌ای مناسب‌تر برای جذب و برون رفت گرما تشخیص داده است. البته این شرکت خود هنوز در مورد این تغییرات اطلاع رسانی نکرده است.

هنوز مشخص نیست این تغییر طراحی در تمامی گوشی‌های گالکسی نوت ۲۰ الترا صورت گرفته یا خیر. برخی معتقدند این سیستم جدید خنک کننده عمدتاً در مورد گوشی‌هایی به کار گرفته شده که مجهز به پردازنده‌های اسنپ دراگون هستند.

مدل‌هایی از گوشی‌های سامسونگ که دارای پردازنده‌های اسنپ دراگون هستند در آمریکا عرضه شده و مدل‌های دارای پردازنده Exynos در سایر نقاط جهان عرضه می‌شوند.

کد مطلب 5007833

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