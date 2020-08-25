پروژه هایی که به هفته دولت نرسید

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در سال پایانی دولت، کارگزاران آن در مازندران نیز سعی کردند پروژه‌های مختلفی را در سبد هفته‌ای که به نام دولت نامگذاری شده قرار دهند، در این لیست نام طرح‌های کوچک و بزرگ زیادی دیده می‌شود، پروژه‌هایی که برای آن بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف شده و برای ۸۶۸ نفر نیز شغل ایجاد کرده است.

در سبد هفته دولت در مازندران پروژه‌های مختلفی نظیر عمران شهری، مسکن روستایی، طرح هادی و غیره به چشم می‌آید اما جای برخی از پروژه‌هایی که سال‌ها در حال اجرا است، خالی است.

نیروگاه‌های زباله سوز؛

سه نیروگاه زباله سوز در نوشهر، ساری و تنکابن در دست اجرا است، نیروگاه نوشهر به مرحله افتتاح آزمایشی رسید و قرار است با حضور رئیس جمهور روبان آن قیچی شود، نیروگاه ساری پیشرفت ۶۷ درصدی دارد و کمپوست زباله سوز تنکابن نیز در آستانه افتتاح است اما به هفته دولت امسال نرسید.

مسکن مهر

پرونده مسکن مهر از دولت‌های قبلی تاکنون روی میز قرار دارد و تکلیف چند هزار واحد آن نیز تاکنون مشخص نشده است و دولت تلاش زیادی دارد تا پایان امسال، این میراث به ارث رسیده را به فرجام رساند.

زمین چمن استادیوم شهید وطنی و طرح‌های ناتمام ورزشی

نساجی مازندران پس از ۲۴ سال دو سال قبل به لیگ برتر راه یافت و طلسم حضور تیم‌های مازندرانی را در این بازی‌ها شکست اما وجود چمن غیراستاندارد همواره مایه اعتراض تیم‌ها و مربیان برتر داخلی و خارجی برای بازی با نساجی در قائمشهر بوده و قرار است تا شروع بازی‌های دور جدید لیگ برتر، چمن استاندارد نساجی بهره برداری شود.

حوزه راهسازی و راه ناتمام ساری - تاکام

درحالی که ۱۰ درصد تردد کشور در مازندران انجام می‌شود اما وجود راه‌های ناامن و غیراستاندارد همواره آمار حوادث ترافیکی در استان را افزایش داده است، پروژه‌های مختلف راهسازی از جمله تعریض محور هراز، کندوان، سوادکوه و ساری - تاکام از ابتدای دولت تاکنون در دست اجرا است و هنوز به مرحله پایانی نرسیده است.

در حال حاضر تلاش برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره مازندران وجود دارد تا بخشی از پنج هزار پروژه ناتمام استان را به سرانجام رساند و از ارث گذاشتن آن برای دولت بعدی جلوگیری کند.