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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸

کلنگ احداث اولین پردیس روستایی کشور به زمین زده شد

کلنگ احداث اولین پردیس روستایی کشور به زمین زده شد

قزوین- کلنگ احداث اولین پردیس روستایی کشور در شهرستان بوئین زهرا به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز از هفته دولت با حضور جمالی‌پور استاندار قزوین، آقاعلی سرپرست فرمانداری بوئین‌زهرا، عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل و مسئولین استانی و شهرستانی، کلنگ احداث اولین پردیس روستایی کشور در بوئین زهرا به زمین زده شد.

کلنگ اولین پردیس روستایی کشور در زمینی به مساحت یک و نیم هکتار و با هدف ایجاد اشتغال پایدار روستایی و تحقق شعار سال در روستای شاهین تپه از توابع بخش دشتابی شهرستان بوئین‌زهرا به زمین زده شد.

مهم‌ترین شاخص توسعه بخش دشتابی جمعیت جوان و تولید کننده است

اکبر رحمتی بخشدار دشتابی در این مراسم اظهار کرد: از مجموع ۲۶ هزار جمعیت روستایی و شهری بخش دشتابی عمده ساکنان این بخش در عرصه تولید محصولات کشاورزی و دامی فعالیت دارند که این امر نشان دهنده ظرفیت‌های تولیدی منطقه است.

بخشدار دشتابی در ادامه با اشاره به اینکه یک پنجم جمعیت این بخش دانش آموز هستند افزود: جمعیت جوان از دیگر شاخص‌های مهم برای سرمایه گذاری است که موجب پویایی و نشاط منطقه شده است.

وی با اشاره به قابلیت‌های کشاورزی و دام و طیور در بخش دشتابی اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی این بخش به کشت محصولات زراعی و یک هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت محصولات دامی اختصاص دارد.

بخشدار دشتابی ادامه داد: هم اکنون در این بخش ۷۲ هزار رأس دام سبک و ۱۶ هزار رأس دام سنگین نگه داری می‌شود که علاوه بر دارا بودن موقعیت ممتاز یکی از مناطق مهم تولید شیر در استان است و بیش از ۹۵ درصد کشتار صنعتی دام در بخش دشتابی صورت می‌گیرد.

رحمتی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش بهره وری و تولید از منابع آب و خاک تصریح کرد: در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این بخش تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است که از این میزان دو هزار هکتار آن از سال ۹۳ تاکنون بوده است.

کد مطلب 5007847

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