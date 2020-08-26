عبدالله ویسی در گفتگو باخبرنگار مهر، ضمن اشاره به روزهای سختی که برای حفظ پیکان در لیگ برتر پشت سر گذاشته است، تاکید کرد برنامه اش برای فصل بعد هنوز مشخص نیست و فعلا باشگاه پیکان با او مذاکره ای نداشته است.

این مربی با بیان اینکه مخالف سقف قرارداد در فوتبال است و از قانون ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی حمایت می کند، گفت که در صورت ادامه کار با پیکان، مخالف انتقال شهریار مغانلو مهاجم این تیم به استقلال و پرسپولیس است.

مشروح گفتگوی پورموسوی در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر - در هفته های پایانی و بخصوص در دیدار پایانی پیکان در لیگ برتر استرس زیادی روی شما و پیکان وجود داشت. حال و هوای آن روزها را برایمان شرح می دهید؟

- عبدالله ویسی: بله واقعا همینطور است. انگار چند سال پیر شدم. روزهای پر استرسی بود و با همزمانی مسابقات، فشار و استرس چند برابر شده بود. همه بازی ها مهم بود. کار سختی داشتیم ولی خوشبختانه توانستیم هفته آخر امتیاز خوبی از سپاهان بگیریم. کم نیاوردیم و با تمام وجود بازی کردیم.

* چند سال پیش تجربه مشابهی در استقلال خوزستان داشتید و آن تیم را هم در هفته پایانی در لیگ حفظ کردید. ماندن در لیگ در تیم پیکان سخت تر بود با در استقلال خوزستان؟

- در پیکان سخت تر بود. آن سال استقلال خوزستان از روز اول برای سقوط نکردن می جنگید و آمادگی اش را داشتیم ولی در پیکان من در میانه فصل سرمربی شدم. کارم سخت تر بود تا توانستیم به تیم شکل بدهیم.

* فصل بعد هم سرمربی پیکان می مانید؟

- هنوز چیزی مشخص نیست. دوست دارم بمانم. کاری را در پیکان شروع کرده ام و دوست دارم ادامه بدهم. این تیم زمان بیشتری می خواهد. البته برای تعیین سرمربی صرفا مدیرعامل باشگاه نظر نمی دهد و باید نظر هیات مدیره و همچنین مسئولان کارخانه را بگیرد. هر اتفاقی رخ بدهد قابل احترام است. فوتبال، حرفه ای است و به این مسائل عادت کرده ایم.

* یکی از بازیکنان برجسته پیکان، شهریار مغانلو بود که تا هفته پایانی هم برای تیم پیکان گل زد. توانایی این بازیکن را چطور توصیف می کنید؟

- مغانلو مهاجمی است که هم روی هوا و هم روی زمین عالی کار می کند. او بچه خوبی است و یک چارچوب شناس تمام عیار است. شاید بتوان گفت مغانلو یک گلزن مادرزاد است. به نظرم او می تواند در فوتبال اروپا بازی کند و به یک برند تبدیل شود.

* مغانلو را می توان با کدام مهاجم ایران مقایسه کرد؟

- با هیچکس. سبک بازی او خاص است. او یک مهاجم نوکِ چپ پا است که به خوبی هم سر می زند. مهاجم با این ویژگی کم داریم.

* در مقطعی بحث انتقال مغانلو به استقلال و پرسپولیس هم مطرح بود. آیا صحبتی با این بازیکن در این ارتباط داشتید؟

- من مخالف انتقال مغانلو به این تیم ها هستم. اگر سرمربی پیکان بمانم نمی گذارم شهریار در ایران در تیمی به جز پیکان بازی کند مگر اینکه پیشنهاد اروپایی داشته باشد.

* نگران این هستید که عملکرد مغانلو با حضور در استقلال و پرسپولیس تحت تاثیر حاشیه ها و فشار هواداران قرار بگیرد؟

- برای حضور در استقلال و پرسپولیس خیلی گذشته بازیکن ملاک نیست. بازیکن در این تیم ها باید هر هفته، هر بازی و هر لحظه خوب باشد. نمی دانم ولی شاید یک مربی مثلا گل نزدن در دو بازی را تحمل نکند و بازیکن را روی نیمکت بفرستد. به نظرم بهترین گزینه برای شهریار در ایران، همین پیکان است.

* سازمان لیگ فوتبال ایران اخیرا طرح ممنوعیت جذب مربی و بازیکن خارجی را تصویب کرده است. آیا با این مصوبه موافق هستید؟

- با این شرایط که فوتبال ایران ۴۵ میلیون دلار در فیفا بدهکار است، این بهترین تصمیم بود. فوتبال ما عادت کرده است که به جز چند مورد استثنا، بازیکنان و مربیان بی کیفیتی بیاورد که همه آنها هم باشگاه ها و تیم هایشان را محکوم کرده اند. دم مسئولان سازمان لیگ با این تصمیم گرم!

* اما این مصوبه باعث بالارفتن قیمت بازیکنان و مربیان داخلی می شود.

- ما کدام خارجی را به ایران آوردیم و از او کار یاد گرفتیم؟ به جز کارلوس کی روش و یکی دو مورد دیگر که عالی بودند، کدام مربی به ما چیزی یاد داده است که حالا با نیامدنش بدبخت شویم؟! کی روش هم که جدایی اش داستان شد و با شکایت و دعوا از ایران رفت. اگر برای تیم ملی مربی می آوریم باید برند باشد و با مربیان ایرانی جلسه بگذارد و آموزش بدهد! مربی خارجی در فوتبالمان داشته ایم که سه تیم عوض کرده و یا ۲۰ سال در ایران بوده ولی هیچ مقامی نیاورده است.

* قبول کنید وقتی هم مربی خوب خارجی در ایران داشته ایم، مربیان ایرانی خودشان نخواستند چیزی از او یاد بگیرند و در واقع این کار را باعث افت شخصیت خود می دانستند.

- یادگیری، افت شخصیت ندارد. اگر مربی دانش خود را به روز نکند، به تدریج کهنه و از دور خارج می شود. «نگاه از بالا» به مربی آسیب می زند. اگر برای مربیان دوره های آموزشی به روز بگذارند خیلی خوب است. یک تمرین بارسلونا یا دیناموزاگرب را از نزدیک تماشا کردم و به اندازه یک عمر تمرین یاد گرفتم. باید مربیان داخلی را وادار به آموزش دیدن کنند. پول همین مربیان خارجی را صرف سفر مربیان داخلی به اروپا و حضور در تمرین تیم های معتبر کنند.

* در مورد بازیکن خارجی هم همین نظر را دارید؟

- بله همین نظر را دارم. بازیکنان بی کیفیت خارجی در فوتبال ایران کم نبوده اند. من موسی کولیبالی را با دستمزد ماهی هزار دلار به ایران آوردم آنهم زمانی که دلار ۲۷۰۰ تومان بود. این بازیکن خوب بود و چند سال است که در ایران بازی می کند.

* فدراسیون فوتبال هم روز گذشته قانون سقف قرارداد مربیان و بازیکنان را تصویب کرد. این قانون کمکی به فوتبال می کند؟

- به نظرم سقف قرارداد یعنی دروغ. قبلا این قانون را گذاشتند که نتیجه نداشت. مثلا به منِ مربی می گفتند ۵۰۰ میلیون قرارداد ببند ولی ۳۰۰ میلیون دیگرش را اتومبیل یا چیزهای دیگر می دادند. این قانون منجر به فرار مالیاتی می شود و بازدهی ندارد.