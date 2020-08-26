زیباترین پاس گل تاریخ دربی را من دادم/ استقلال انگیزه بالایی دارد

مهدی امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش بینی اش از دیدار امروز پرسپولیس و استقلال در نیمه نهایی جام حذفی اظهار داشت: این دربی می تواند یکی از زیباترین بازیهای دو تیم استقلال و پرسپولیس باشد چون هیچ کدام دغدغه ای برای سهمیه آسیا ندارند و با استرس کمتری در این بازی حاضر می شوند. پرسپولیس قهرمان لیگ شده و استقلال هم به دنبال یک قهرمانی می گردد و برای همین انگیزه آنها در این دیدار حذفی بیشتر است. به نظر می رسد این انگیزه های بیشتر بتواند وزنه را به سود آبی ها سنگین کند.

کاپیتان پیشین آبی پوشان در خصوص غیبت همزمان ۳ مدافع میانی این تیم در دربی گفت: چشمی، یزدانی و دانشگر بازیکنان باتجربه ای هستند و حیف که مصدومیت همزمان برای این ۳ نفر پیش آمد. غیبت همزمان این ۳ نفر تاثیرگذار است اما نگران کننده نیست چون نفرات جایگزین می‌توانند جای خالی غایبان را پر کنند. در مجموع خیلی نگران غیبت چند بازیکن نیستم و معتقدم آنهایی که به میدان می‌روند جور آنهایی که نیستند را می‌کشند.

وی خط حمله استقلال را یک خط حمله رویایی دانست و گفت: این طلایی ترین خط حمله‌ای است که در سالهای اخیر در این تیم شکل گرفته و این خط حمله طلایی می‌تواند برگ برنده تیم مجیدی در این بازی باشد.

امیرآبادی در خصوص شانس و انگیزه بالای دیاباته برای گلزنی در این بازی گفت: شیخ در حالی آقای گل شد که به همه تیم‌های بزرگ و مدعیان به جز پرسپولیس گل زد و این عطش او را برای گلزنی در این بازی زیاد می‌کند. خود شیخ بازیکن باتجربه‌ای است و من بعید می‌دانم این انرژی و انگیزه او در این بازی هرز برود و می‌تواند از آن مثبت بهره برداری کند.

پیشکسوت آبی ها در خصوص غیبت تماشاچیان گفت: خالی بودن ورزشگاه هم خوب است هم بد. خوب است چون استرس بازیکنان بالا نمی‌رود و بد است چون آن هیجان و شور و شوق لازم در ورزشگاه وجود ندارد.

مدافع پیشین آبی پوشان در خصوص دربی‌های گذشته بیان داشت: ۹ سال در استقلال بودم و دربی‌های زیادی را تجربه کردم. ۳ بار در این مسابقات پاس گل دادم که دو بار به آرش برهانی بود و یکبار هم یک پاس چیپ به جباری دادم که خیلی به هواداران چسبید و به نظرم این قشنگ ترین پاس گل دربی‌ها بود.

وی افزود: پیروزی ۳ بر صفری که در جام حذفی مقابل پرسپولیس به دست آوردیم بهترین خاطره‌ام از دربی است و بهترین نتیجه‌ای که در این مسابقات گرفتیم.