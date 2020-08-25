منتظر ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا در ورزش هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در مورد برگزاری اردوی تیم های ملی به صورت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: تاکنون به صورت رسمی و مکتوب در این مورد به فدراسیون کشتی مجوزی داده نشده و به محض دریافت مجوز، در مورد چگونگی برگزاری اردوها تصمیم گیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته فدراسیون کشتی منتظر این موضوع نیز هست که آیا مسابقات جهانی بزرگسالان در سال ۲۰۲۰ برگزار می شود یا خیر، اما بهرحال در آینده ای نزدیک جلسه کادر فنی تیم های ملی کشتی در مورد برگزاری اردوها با حضور حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی برگزار و در مورد چگونگی انجام اردوها تصمیم گیری خواهد شد.

امامی ادامه داد: حتی اگر مسابقات جهانی نیز برگزار نشود در مورد چگونگی تشکیل اردوهای هدفمند برای آمادگی کشتی گیران به جهت حضور در رقابت های گزینشی و در نهایت المپیک توکیو بحث و تبادل نظر خواهد شد و در نهایت فدراسیون کشتی در این مورد تصمیمات مقتضی را خواهد گرفت.

سخنگوی فدراسیون با اشاره به اهمیت برگزاری رقابت های لیگ برای فدراسیون کشتی، اظهار داشت: با توجه به اهمیت و اولویت حفظ سلامت کشتی گیران و سایر دست اندرکاران، رئیس فدراسیون به زودی جلسه ای را با دکتر نمکی وزیر بهداشت برگزار خواهد کرد تا در خصوص نحوه برگزاری رقابت های لیگ و تمرینات کشتی گیران در باشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی تصمیم گیری مقتضی بعمل آید.

امامی در پایان با اشاره به پنجم شهریورماه زادروز جهان پهلوان غلامرضا تختی و روز ملی کشتی و برنامه فدراسیون برای این روز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این روزها مصادف است با ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، صبح فردا (چهارشنبه) مراسم رونمایی از مقبره شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس همراه با عزاداری ایام محرم با حضور تعدادی از مسئولان، قهرمانان و پیشکسوتان در محل فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد.