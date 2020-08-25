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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۰

ناظر گمرکات آذربایجان غربی خبر داد:

۲۵ قبضه سلاح قاچاق در گمرک بازرگان کشف شد

۲۵ قبضه سلاح قاچاق در گمرک بازرگان کشف شد

ارومیه – ناظر گمرکات آذربایجان غربی از کشف ۲۵ قبضه سلاح قاچاق توسط یگان حفاظت گمرکات استان در مرز بازرگان از ابتدای شهریورماه امسال خبر داد.

توحید آذربد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات کشف سلاح در گمرک بازرگان اظهارکرد: این تعداد سلاح به همراه دو هزار عدد آمپول حیوانی ساخت کشور ترکیه توسط مأموران یگان حفاظت گمرکات استان از مرز بازرگان کشف و ضبط شد.

وی در خصوص کشفیات قاچاق در گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه ماهانه دو پرونده در زمینه قاچاق از گمرکات استان تشکیل و رسیدگی می‌شود، افزود: مواد مخدر بیشترین کشفیات قاچاق در گمرکات استان است.

آذربد با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۳ کیلوگرم مواد مخدر قاچاق از گمرکات آذربایجان غربی کشف و ضبط شده است، گفت: با توجه به احتمال جاسازی و اختفای مواد مخدر در درون کالا و حمل آن توسط وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی، نقش مقابله‌ای گمرک بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند تأثیر چشمگیری در روند کاهش ورود مواد مخدر به کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه گمرکات آذربایجان غربی تا کنون در خصوص برخورد با پدیده قاچاق مواد مخدر تعامل سازنده‌ای با دستگاه‌های مرتبط داشته اند گفت: فراهم کردن تجهیزات و امکانات الکترونیکی به منظور کشف مواد مخدر و آموزش مستمر و به روز مأموران گمرک ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که در دستور کار گمرکات قرار دارد.

کد مطلب 5007961

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