احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند طرحی جدید و جامع

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا عبادی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با معاون فرهنگ، آموزش و رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اظهار کرد: در طول تاریخ مصائبی برای اسلام پیش آمده است که حکومت ها در دست افرادی قرار گرفت که خودشان اهل منکر بوده اند که طبعاً بزرگترین آسیب را دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر متحمل شدند.

وی افزود: هنگامی که پای استعمار در منطقه باز شد، درد بزرگی بر آن درد بزرگ تاریخ افزوده شد، که در این راستا دشمنان برای اینکه بتوانند در ملت ها نفوذ کنند در ابتدا به گونه ای رفتار می کردند و می گفتند که ما با اسلام کنار خواهیم آمد فقط شرط آن این است که سه مسئله در اسلام وجود دارد و ما بر روی آن نقد داریم که آنها جهاد، امر به معروف و نهی از منکر هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: امروز بحث احیای امر به معروف و نهی از منکر است یعنی در طول تاریخ مصیبت بار و با آمدن استعمار یک مرگ تدریجی در حال وقوع بوده است که امروز باید آن را احیا کرد.

حجت الاسلام عبادی تصریح کرد: مسئله تذکر لسانی اگرچه امری ساده است اما در عین حال می بینیم که عرف جامعه بر روی آن کَم می آورد و مخاطبی که قانون شکنی و اخلاق شکنی می کند با همه شکستگی ها، باز هم طلبکار است، اما اگر چنانچه تذکر لسانی به صورت گسترده انجام شود، قانون‌شکنان از رو می روند.

وی ادامه داد: اینکه برای احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر از کجا و چگونه شروع کنیم نیازمند طرح جدید و جامعی هستیم.

امام جمعه بیرجند گفت: در سیستم اداری و سازمانی تنها بحث تذکر لسانی مطرح نیست بلکه حقوق دیگران، جامعه و حفظ ارزش های اسلام و انسان مطرح است، لذا هر کسی که به هر نسبتی مسئولیتی را پذیرفته است باید پاسخگو باشد.

حجت الاسلام عبادی ابراز داشت: تنها توقعی که از مسئولین می رود این است که به تعهدی که داده اند عمل و قانون را اجرا کنند.

وی ادامه داد: از تلاش و دلسوزی که در امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد باید قدردانی کرد اما ما نیازمند تأثیر آن هستیم که اگر قانع کننده نیست از مسئولین بالادستی می خواهیم به صورت کارشناسی، یک راهکار بهتر و موثرتری را ارائه دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی عنوان داشت: ما نسبت به امر به معروف و نهی از منکر که حافظ دین، نظام، حق و مظلوم است، مسئول هستیم و به این سادگی نیز نمی شود از آن دست کشید.

حجت الاسلام عبادی افزود: امروز در بمباران تبلیغاتی دشمنان قرار داریم لذا برای اینکه در مقابل انواع انحرافات و شبهات دشمنان بتوانیم ایستادگی کنیم نیازمند طرحی جدید هستیم.

وی در پایان گفت: فلسفه قیام حضرت امام حسین (ع) در مقابل سیستم ستم و ظلم، امر به معروف و نهی از منکر بوده است.