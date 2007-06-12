به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"هری رید" اعلام کرد که حمله به ایران منطقه خاورمیانه را بی ثبات می کند و در واقع درخواست "جوزف لیبرمن" سناتور مستقل و رئیس کمیته امنیت داخلی آمریکا را رد می کرد.

لیبرمن مدعی شده بود : "ما باید برای ممانعت از کشته شدن آمریکایی ها از سوی ایران درعراق، دست به اقدامی نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنیم".

وی که روز یکشنبه دهم ژوئن (20 خرداد) در برنامه تلویزیونی شبکه CBS آمریکا صحبت می کرد، افزود : ما باید بر اساس شواهد موجود از پایگاههای آموزش نیروهای ضد آمریکایی در داخل ایران و برای مقابله با این نیروها که سربازان ما را در عراق می کشند به ایران حمله کنیم.

لیبرمن که از نامزدهای انتخاباتی سال 2004 برای ریاست جمهوری آمریکا نیز بود، از حامیان سرسخت جنگ عراق به شمار می رود.

اما رید پس از سخنرانی در نشستی که از سوی مرکز مطالعاتی پیشرفت آمریکا برپا شده بود، گفت:" حمله به ایران تنها آن بخش از جهان را بی ثبات تر می کند."

وی افزود:" می دانم که جو منظورخوبی داشته، اما با وی موافق نیستم." وی به جای آن از ادامه تلاشهای دیپلماتیک با ایران حمایت کرد.

" گوردون جانرو" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا که در سفر جرج بوش به بلغارستان، وی را همراهی کرده بود، ادعا کرد:" ما از ایرانی ها می خواهیم تا طبق تعهدات خود نقش مثبتی را در عراق ایفا کند."

" تام کیسی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به اظهارات لیبرمن گفت: " آمریکا یک سیاست دیپلماتیک را در قبال ایران دنبال می کند."