نرخ بیکاری در شاهرود و میامی ۳۰ درصد است/ توزیع عادلانه اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر خانی ظهر سهشنبه در آئین افتتاح همزمان پروژههای میامی با حضور ویدئوکنفرانسی استاندار سمنان اظهار داشت: نرخ بیکاری در شاهرود و میامی به ۳۰ درصد میرسد و این در حالی است که در برخی روستاهای این منطقه نرخ بیکاری به ۳۵ درصد نیز میرسد.
وی با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه اعتبارات و تخصیص آن بر اساس شاخصهای جمعیتی خاطرنشان کرد: حفظ حقوق مردم هر شهرستان با توجه به ظرفیتهای موجود در منطقه در دستور کار استاندار قرار گیرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با اشاره به اینکه ۳۵ درصد از خوراک دام استان سمنان در این دو شهرستان توزیعشده است، یادآور شد: این در حالی است که ۵۲ درصد از دام سنگین استان در شاهرود و میامی قرار دارند.
خانی بابیان اینکه باید ۶۳ درصد از خوراک دام استان سمنان بین دامداران شاهرودی توزیع شود، عنوان کرد: ۲۵۰ تن شیر موردنیاز در استان سمنان توسط دامداران این منطقه تأمین میشود.
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