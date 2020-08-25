افزایش آمار سرطان مثانه در زنان/خطرات مصرف دخانیات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکوبخت، روز سه شنبه در نشست خبری بیست و سومین کنگره انجمن اورولوژی ایران که امسال به دلیل شیوع کرونا به صورت وبینار برگزار می شود، افزود: هدف از برگزاری این کنگره و وبینار، تبادل علمی اعضای انجمن با همکاران این رشته در خارج از کشور است.

وی با اشاره به بیماری های اورولوژی، گفت: ناباروری که ۱۵ تا ۲۰ درصد زوجین کشورمان را درگیر ساخته است، یکی از بیماری های مهم رشته اورولوژی محسوب می شود.

مدیر گروه آموزشی اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: اگر قرار است به فکر رشد جمعیت باشیم، باید به بیماری های اورولوژی نیز فکر کنیم.

نیکوبخت تاکید کرد: بیماری های اورولوژی شامل دستگاه ادراری و تناسلی در آقایان و دستگاه ادراری در خانم ها می شود.

رئیس وبینار انجمن اورولوژی ایران، با اشاره به شایع بودن سرطان های پروستات و مثانه در آقایان و خانم ها، گفت: سرطان مثانه در مردان ۳ برابر زنان است، اما با گرایش روزافزون خانم ها به مصرف مواد دخانی، روند ابتلا به سرطان مثانه در خانم ها رو به افزایش و در حال نزدیک شدن به آمار آقایان است.

وبینار انجمن اورولوژی ایران در دو زمان تقسیم بندی شده در روزهای ۲۹ الی ۳۱ مرداد و همچنین ۵ تا ۷ شهریور ۹۹ برگزار می شود.