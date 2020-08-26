دسترسی مجدد دانشجویان به سامانه های آموزشی از ۱۰ شهریور

ایمان عطارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت عدم دسترسی دانشجویان به سامانه های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد توضیح داد و گفت: ما طرحی داشتیم تحت عنوان طرح تجمیع اطلاعات و یکپارچه سازی داده های دانشگاه که بعد از آنکه این داده ها به مدت ۲ هفته یکپارچه سازی شد، از یکشنبه هفته گذشته (۲۶ مردادماه) سامانه جدید در اختیار مدیران فناوری اطلاعات واحدهای دانشگاهی قرار گرفت و اصطلاحا، طرح آموزش آغاز شد.

مدیر کل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد افزود: در همین راستا ابتدا باید سامانه «آموزشیار» را آموزش می دادیم و در ادامه این آموزش به ترتیب به لایه های بعدی نیروی انسانی منتقل می شد. لذا بر همین اساس در لایه اول؛ مدیران فناوری اطلاعات استان ها (۳۱ استان و ۳۱ مدیر فناوری) تحت آموزش قرار گرفتند و قرار است این افراد مواردی که آموزش دیده اند را به لایه های پایین تر مثلا مدیر فناوری اطلاعات واحد تا پرسنل واحد دانشگاهی منتقل کنند.

عطارزاده با بیان اینکه فرآیند آموزشی کماکان در حال انجام است، ادامه داد: در فاز اول که از هفته قبل آغاز شد، ما سیستم را به صورت آزمایشی در اختیار همکاران گذاشتیم تا به رفع دغدغه ها و نگرانی شان کمک کنیم. با این اقدام، از آنجا که سیستم سیستمی جدید است، این امکان را فراهم کردیم تا دوستان به روش سعی و خطا؛ مثلا درسی را اضافه یا حذف و ... کنند و پس از آن به روال کار سیستم اشراف پیدا کنند.

وی افزود: البته روسای استانها نیز درخواستی مبنی بر افزایش مدت زمان آموزش داشتند تا طیف گسترده تری از همکاران و لایه های نیروی انسانی؛ از جمله کارشناسان و مدیران و افرادی در این سطح، در واحدهای دانشگاهی تحت آموزش قرار بگیرند که به همین علت با نظر موافق ریاست دانشگاه، کمی زمان امتحانات تابستان را جلوتر آوردیم.

مدیر کل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه هفته آینده و پس از تاسوعا و عاشورا (۱۰ شهریورماه) این سیستم به صورت کامل در اختیار همه لایه ها و ذینفعان (دانشجویان) قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: کاری که در این سیستم صورت گرفته، یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات؛ مثل کدینگ رشته ها، سرفصل رشته ها و مواردی از این قبیل است.

وی با اعلام اینکه از تاریخ ۱۰ شهریور تا ۱۴ شهریور ثبت نمرات جامانده ها از ترم بهمن صورت خواهد گرفت، گفت: در این بازه زمانی حذف و اضافه ترم تابستان و امور مربوط به فارغ التحصیلی و رسیدگی به اعتراضات انجام می شود. انتخاب واحد ترم مهرماه نیز از ۱۵ شهریور ماه آغاز خواهد شد.

عطارزاده با بیان اینکه دانشگاه آزاد بالغ بر ۴۰۰ واحد و مرکز دارد و هر کدام نیز یک سیستم کاملا مجزا و در واقع جزیره ای داشتند، گفت: مواجهه ما با ۴۰۰ زیرسیستم که هریک برای خود مستقل هم بود، سبب شده بود که برای دستیابی به آمار و اطلاعات استانی و کشوری به صورت جدی مشکل داشته باشیم؛ چراکه برخی از این سیستم ها ناهمگن بودند و ما نمی توانستیم داده ها را بصورت یکپارچه جمع آوری کنیم و همیشه با تاخیر زمانی در بدست آوردن اطلاعات، روبرو می شدیم.

وی افزود: اکنون اتفاق خوبی که به واسطه این سیستم رخ خواهد داد، این است که سیستم بصورت یکپارچه شکل گرفته و تمامی واحدهای دانشگاهی و داده هایشان متمرکز شده اند. از طرف دیگر، آمار و اطلاعات استانی، واحدی و کشوری ما نیز برخط و لحظه ای شده و ما می توانیم در هر زمان، وضعیت کل سیستم آموزشی را در کل کشور رصد کنیم.

مدیر کل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد ادامه داد: همچنین در گذشته سیستم به راحتی این امکان را به ما نمی داد که بتوانیم یک درس را بصورت استانی و کشوری ارائه کنیم؛ در حالی که در سیستم جدید، به سادگی می توان در یک استان، برای ارائه یک درس برنامه ریزی و آن را بصورت متمرکز برگزار کرد.

وی هدف اصلی این سیستم را انضباط بخشی در امور آموزشی عنوان کرد و گفت: با بهره مندی از این سیستم می توان تقویم آموزشی، تقویم انتخاب واحد، تقویم ثبت نام و ... را بر اساس یک تقویم یکپارجه و به شکل کاملا هماهنگ، در سطح کل کشور ایجاد کرد.

به گزارش مهر، به دلیل یکپارچه سازی داده و اطلاعات آموزشی در دانشگاه آزاد، از حدود یک ماه گذشته دسترسی دانشجویان به سامانه های آموزشی دانشگاه به منظور انجام کارهای فارغ التحصیلی، کارآموزی و یا اطلاع از نمرات قطع شده بود که این موضوع گلایه دانشجویان را به همراه داشت.