به گزارش خبرنگار مهر ، صابر سهرابی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت ضمن تسلیت ایام سوگواری دهه اول محرم به تشریح فعالیت‌های دولت در طول ۷ سال گذشته در حوزه فرهنگ و هنر پرداخت و پیرامون تکمیل تالار مرکزی شیراز اعلام کرد: برای بخش خصوصی و سرمایه گذار این تالار توجیه اقتصادی نداشته است اما جدیداً با یک سرمایه گذار بومی استان مذاکراتی انجام شده تا این تالار به سرانجام برسد.

سهرابی با بیان اینکه سرمایه گذاری در تکمیل پروژه تالار مرکزی شیراز همراه با بسته تشویقی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات با ۴ درصدکارمزد در نظر گرفته شده از رشد ۲۳ درصدی فیزیکی این طرح عمرانی خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس درباره فعالیت‌های انجام گرفته در طول ۷ سال گذشته در حوزه علوم قرآنی و عترت اظهار کرد: در این زمینه به انضمام کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با رشد قابل توجهی روبرو بودیم و روند رو به رشدی را تجربه کردیم.

سهرابی با اشاره به اینکه در استان فارس ۵۱۸۸ مسجد وجود دارد از تقویت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خبر داد و گفت در حال حاضر هزار و ۴۰۱ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فارس فعالیت می‌کند که رشدی ۱۸ درصدی را در پی داشته است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اعلام اینکه ۱۱۹ هزار و ۶۱۲ نفر عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هستند به فعالیت‌های انجام گرفته در حوزه قرآن و عترت اشاره کرد و گفت: در این بخش ۴۳ درصد رشد فعالیت داشته‌ایم.

وی تعداد چاپخانه‌های استان فارس را ۱۰۹ مورد عنوان کرد و گفت: در حوزه چاپ و نشر تعداد نشریات فعال فارس به ۳۲۳ مورد رسیده است و تیراژی معادل ۹۴ میلیون و ششصد و ۵۶ هزار نسخه داشتیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه در دولت تدبیر و-امید، ۱۰۶ پایگاه خبری در استان فارس راه‌اندازی شد اعلام کرد: در خصوص خبرگزاری‌ها و مطبوعات اقداماتی که در این دوره انجام گرفته حکایت از رشد قابل توجهی دارد.

سهرابی همچنین از رشد ۲۳ درصدی فعالیت در حوزه کتاب و کتابخوانی و ناشران کتاب در استان فارس خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۱۸ هزار عنوان کتاب در طول ۸ سال گذشته به چاپ رسیده که رشدی معادل ۲۴۰۰ درصد در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه هنرهای نمایشی و تعداد سالن‌های تئاتر فعالیت‌ها منجر به این شد که ۴۴ سالن تئاتر در استان فارس به فعالیت بپردازند از رشد تعداد صندلی‌های سینما در استان فارس هم خبر داد و گفت: با وجود دو پردیس سینمایی و ۱۱ سالن نمایش فیلم تعداد سینماهای استان فارس به ۳۱ سالن رسیده و منجر به این شده است که تعداد تماشاگر با رشدی معادل ۳۲۵ درصد روبرو شود.

سهرابی در تشریح فعالیت‌های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس عنوان کرد: ۶۶۰۰ متر زیر بنا در حوزه عمرانی در بیش از ۳۰ شهرستان دارای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگی در قالب مجتمع‌های فرهنگی و هنری داریم.

وی با این حال از فاقد مجتمع فرهنگی هنری بودن دو شهرستان خبر داد و گفت: در عین حال میانگین متراژ هر مجتمع فرهنگی هنری شهرستان ۹۰۰ متر زیربنا است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس همچنین اعلام کرد: انجمن‌های فرهنگی و هنری و کانون‌های قرآنی در دولت کنونی با رشد ۱۰۰ درصدی روبرو بوده و در زمینه ایجاد نگارخانه توسط بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشتیم.

سهرابی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ فقط ۸ نگارخانه استاندارد در استان فارس داشتیم که اکنون این نگارخانه‌ها به ۲۸ مورد رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از رشد ۶۳ درصدی کانون‌های فرهنگی هنری در استان خبر داد و گفت: به واسطه این کانون‌ها بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ نفر در مؤسسات نشر دیجیتال به صورت غیرمستقیم به اشتغال گمارده شدند.

سهرابی در خصوص عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در دوران کرونا و متوقف شدن برنامه‌های فرهنگی و هنری که منجر به آسیب دیدگی بسیاری از مشاغل مرتبط با این حوزه شد اظهار کرد: در قالب طرح تحفه ۹۵ طرح فرهنگی و هنری ثبت شد که توسط کارگروهی متشکل از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های دیگر بررسی و در نهایت ۸۲ طرح پذیرفته شده با درخواست ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات جهت این طرح‌ها موافقت شد.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، در طول ۵ ماه اخیر به مشاغل فرهنگی و هنری که از همه گیری ویروس کرونا متضرر شدند، ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از محل اعتبارات اختصاص یافته وزارت ارشاد اعطا شد.