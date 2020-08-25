سهرابی با بیان اینکه سرمایه گذاری در تکمیل پروژه تالار مرکزی شیراز همراه با بسته تشویقی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات با ۴ درصدکارمزد در نظر گرفته شده از رشد ۲۳ درصدی فیزیکی این طرح عمرانی خبر داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس درباره فعالیتهای انجام گرفته در طول ۷ سال گذشته در حوزه علوم قرآنی و عترت اظهار کرد: در این زمینه به انضمام کانونهای فرهنگی هنری مساجد با رشد قابل توجهی روبرو بودیم و روند رو به رشدی را تجربه کردیم.
سهرابی با اشاره به اینکه در استان فارس ۵۱۸۸ مسجد وجود دارد از تقویت کانونهای فرهنگی هنری مساجد خبر داد و گفت در حال حاضر هزار و ۴۰۱ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فارس فعالیت میکند که رشدی ۱۸ درصدی را در پی داشته است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اعلام اینکه ۱۱۹ هزار و ۶۱۲ نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد هستند به فعالیتهای انجام گرفته در حوزه قرآن و عترت اشاره کرد و گفت: در این بخش ۴۳ درصد رشد فعالیت داشتهایم.
وی تعداد چاپخانههای استان فارس را ۱۰۹ مورد عنوان کرد و گفت: در حوزه چاپ و نشر تعداد نشریات فعال فارس به ۳۲۳ مورد رسیده است و تیراژی معادل ۹۴ میلیون و ششصد و ۵۶ هزار نسخه داشتیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه در دولت تدبیر و-امید، ۱۰۶ پایگاه خبری در استان فارس راهاندازی شد اعلام کرد: در خصوص خبرگزاریها و مطبوعات اقداماتی که در این دوره انجام گرفته حکایت از رشد قابل توجهی دارد.
سهرابی همچنین از رشد ۲۳ درصدی فعالیت در حوزه کتاب و کتابخوانی و ناشران کتاب در استان فارس خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۱۸ هزار عنوان کتاب در طول ۸ سال گذشته به چاپ رسیده که رشدی معادل ۲۴۰۰ درصد در پی داشته است.
وی با بیان اینکه در حوزه هنرهای نمایشی و تعداد سالنهای تئاتر فعالیتها منجر به این شد که ۴۴ سالن تئاتر در استان فارس به فعالیت بپردازند از رشد تعداد صندلیهای سینما در استان فارس هم خبر داد و گفت: با وجود دو پردیس سینمایی و ۱۱ سالن نمایش فیلم تعداد سینماهای استان فارس به ۳۱ سالن رسیده و منجر به این شده است که تعداد تماشاگر با رشدی معادل ۳۲۵ درصد روبرو شود.
سهرابی در تشریح فعالیتهای عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس عنوان کرد: ۶۶۰۰ متر زیر بنا در حوزه عمرانی در بیش از ۳۰ شهرستان دارای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگی در قالب مجتمعهای فرهنگی و هنری داریم.
وی با این حال از فاقد مجتمع فرهنگی هنری بودن دو شهرستان خبر داد و گفت: در عین حال میانگین متراژ هر مجتمع فرهنگی هنری شهرستان ۹۰۰ متر زیربنا است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس همچنین اعلام کرد: انجمنهای فرهنگی و هنری و کانونهای قرآنی در دولت کنونی با رشد ۱۰۰ درصدی روبرو بوده و در زمینه ایجاد نگارخانه توسط بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشتیم.
سهرابی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ فقط ۸ نگارخانه استاندارد در استان فارس داشتیم که اکنون این نگارخانهها به ۲۸ مورد رسیده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از رشد ۶۳ درصدی کانونهای فرهنگی هنری در استان خبر داد و گفت: به واسطه این کانونها بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ نفر در مؤسسات نشر دیجیتال به صورت غیرمستقیم به اشتغال گمارده شدند.
سهرابی در خصوص عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در دوران کرونا و متوقف شدن برنامههای فرهنگی و هنری که منجر به آسیب دیدگی بسیاری از مشاغل مرتبط با این حوزه شد اظهار کرد: در قالب طرح تحفه ۹۵ طرح فرهنگی و هنری ثبت شد که توسط کارگروهی متشکل از ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای دیگر بررسی و در نهایت ۸۲ طرح پذیرفته شده با درخواست ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات جهت این طرحها موافقت شد.
به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، در طول ۵ ماه اخیر به مشاغل فرهنگی و هنری که از همه گیری ویروس کرونا متضرر شدند، ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از محل اعتبارات اختصاص یافته وزارت ارشاد اعطا شد.
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