به گزارش خبرنگار مهر، رمان «آدم‌های معمولی»‌ نوشته سالی رونی به‌تازگی با ترجمه مریم نفیسی‌راد توسط انتشارات شانی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

داستان این‌کتاب درباره دو نوجوان بانام‌های ماریان و کانل است که در شهری کوچک در ایرلند زندگی می‌کنند. کانل پسری محبوب، خوش‌تیپ، اهل مطالعه و ستاره فوتبال است. مادر کانل خدمتکار منزل ماریان و خانواده‌اش است که دختری متمول، منزوی، مطرود و اهل مطالعه است.

با رفت و آمد مادر کانل به خانه ماریان، بین ماریان و کانل رابطه‌ای شکل می‌گیرد که این‌رابطه کمی بعد از بین می‌رود چون کانل، ماریان را به جشن فارغ‌التحصیلی خود دعوت نمی‌کند و ...

در ادامه داستان و در زمان دانشجویی‌ دو شخصیت داستان در شهر دوبلین پایتخت ایرلند، شرایط به‌طور کامل دگرگون می‌شود. کانل تبدیل به پسری منزوی و غیراجتماعی می‌شود اما ماریان تبدیل به دختری اجتماعی، جذاب و محبوب تبدیل می‌شود...

مترجم کتاب معتقد است امتیاز این‌کتاب در این است که سردرگمی سنین نوجوانی را به‌خوبی نشان داده و مطالعه‌اش در حکم به‌صدا در آمدن زنگ خطرهای زیادی برای نوجوانان است. همچنین نویسنده اثر موردنظر به معنای زندگی، حیات اجتماعی، عشق و مرگ پرداخته که برای نوجوانان اهمیت دارند.

«آدم‌های معمولی» داستان موقعیت‌های اجتماعی،‌ روانکاوی نوجوانان و بررسی مشکلات فرهنگی است. نویسنده کتاب مورد نظر، با قلمی واقع‌گرا، زندگی مردمان اروپا در عصر مدرنیته را به همراه اضطراب‌های آن‌ها بررسی کرده است.

ترجمه این‌کتاب با ۵۱۹ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر شده است.