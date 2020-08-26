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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

حسینیه سیار رادیویی در خیابان‌های پایتخت/ همراهی مردم با استودیو

حسینیه سیار رادیویی در خیابان‌های پایتخت/ همراهی مردم با استودیو

عباس پیری تهیه‌کننده برنامه رادیویی «میدان امام حسین(ع)» درباره ویژگی‌های این برنامه شبانه که از یک حسینیه سیار در شهر تهران روی آنتن می‌رود توضیحاتی ارائه کرد.

عباس پیری تهیه‌کننده برنامه رادیویی «میدان امام حسین (ع)» که در ایام محرم و از استودیویی سیار در سطح شهر تولید و پخش می‌شود، بیان کرد: نام و طرح برنامه ما «میدان امام حسین (ع)» است که در قالب آن هر شب برنامه را از یکی از میادین تهران آغاز می‌کنیم و در انتها به امام حسین (ع) می‌رسیم.

وی ادامه داد: این رویداد اولین بار است که در معاونت صدا انجام می‌گیرد، چون ما فرستنده‌هایی داشتیم که باید ثابت می‌بود و سیگنال ارسال می‌کرد. خدا را شکر برای این برنامه توانستیم یک حسینیه و کاروان سیار داشته باشیم و از همان جا سیگنال‌ها را برای استودیو پخش بفرستیم.

این تهیه‌کننده درباره تجربه اجرای برنامه از ابتدای محرم گفت: خدا را شکر در این چهار شب بدون مشکلات فنی و قطعی سیگنال برنامه را تولید کردیم و به صورت زنده پخش شد. با اینکه استودیو سیار است و بچه‌ها در ماشین در حال حرکت برنامه را اجرا می‌کنند، یا مداح و ترانه‌سرا اتفاقات را رقم می‌زنند، اما خللی در اجرا پیش نیامد و برنامه را بدون مشکل به آنتن رساندیم.

وی درباره این تریلی سیار نیز توضیح داد: این تریلی کفی است و حصار و پوشش ندارد. کنار آن در سمت پیاده‌رو و رو به مردم باز است و مخاطبان می‌توانند شاهد تماشای این عزاداری سیار باشند.

پیری یادآور شد: امسال شعار رادیو و تلویزیون «هر خانه یک حسینیه» بود و ما سعی کردیم این حسینیه سیار را نزد آن‌ها ببریم که حتی از پشت شیشه خانه‌هایشان شاهد این ماجرا باشند.

وی درباره همراهی مردم با این کاروان تصریح کرد: ما هر سال در ایام محرم شاهد گذر هیات‌ها و دسته‌های عزاداری از کوچه و خیابان‌ها هستیم پس مردم با چنین فضایی غریبه نیستند و حتی تریلی را همراهی می‌کنند.

پیری اضافه کرد: در همین شب‌ها که برنامه از ساعت ۲۳ تا یک بامداد روی آنتن می‌رفت و تریلی به مقصد میدان امام حسین (ع) حرکت می‌کرد عده‌ای مردم با ماشین و موتور ما را همراهی می‌کردند و حتی یک پیرزن و پیرمرد فاصله‌ای طولانی پشت سر تریلی می‌آمدند و سینه می‌زدند. البته تریلی با سرعت بسیار آرامی حرکت می‌کند و حتی ما در میادین اصلی شهر توقف‌هایی داشتیم تا شهدایی که خیابان‌ها و میادین به نام آن‌ها آذین شده عرض ارادتی داشته باشیم.

این تهیه‌کننده در بخش دیگر درباره اقبال مخاطبان به این برنامه عنوان کرد: با توجه به اقبالی که تاکنون نسبت به برنامه به وجود آمده است و با همراهی مدیر شبکه بنا شد یک ساعت به زمان برنامه اضافه شود و برنامه از ساعت ۲۲ تا یک بامداد روی آنتن برود.

وی درباره مدت زمان تولید برنامه گفت: این برنامه تا سوم امام، ادامه خواهد داشت یعنی تا سه شب بعد از عاشورا و در صبح تاسوعا و عاشورا هم برنامه را روی آنتن می‌بریم.

کد مطلب 5008262
عطیه موذن

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