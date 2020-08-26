عباس پیری تهیهکننده برنامه رادیویی «میدان امام حسین (ع)» که در ایام محرم و از استودیویی سیار در سطح شهر تولید و پخش میشود، بیان کرد: نام و طرح برنامه ما «میدان امام حسین (ع)» است که در قالب آن هر شب برنامه را از یکی از میادین تهران آغاز میکنیم و در انتها به امام حسین (ع) میرسیم.
وی ادامه داد: این رویداد اولین بار است که در معاونت صدا انجام میگیرد، چون ما فرستندههایی داشتیم که باید ثابت میبود و سیگنال ارسال میکرد. خدا را شکر برای این برنامه توانستیم یک حسینیه و کاروان سیار داشته باشیم و از همان جا سیگنالها را برای استودیو پخش بفرستیم.
این تهیهکننده درباره تجربه اجرای برنامه از ابتدای محرم گفت: خدا را شکر در این چهار شب بدون مشکلات فنی و قطعی سیگنال برنامه را تولید کردیم و به صورت زنده پخش شد. با اینکه استودیو سیار است و بچهها در ماشین در حال حرکت برنامه را اجرا میکنند، یا مداح و ترانهسرا اتفاقات را رقم میزنند، اما خللی در اجرا پیش نیامد و برنامه را بدون مشکل به آنتن رساندیم.
وی درباره این تریلی سیار نیز توضیح داد: این تریلی کفی است و حصار و پوشش ندارد. کنار آن در سمت پیادهرو و رو به مردم باز است و مخاطبان میتوانند شاهد تماشای این عزاداری سیار باشند.
پیری یادآور شد: امسال شعار رادیو و تلویزیون «هر خانه یک حسینیه» بود و ما سعی کردیم این حسینیه سیار را نزد آنها ببریم که حتی از پشت شیشه خانههایشان شاهد این ماجرا باشند.
وی درباره همراهی مردم با این کاروان تصریح کرد: ما هر سال در ایام محرم شاهد گذر هیاتها و دستههای عزاداری از کوچه و خیابانها هستیم پس مردم با چنین فضایی غریبه نیستند و حتی تریلی را همراهی میکنند.
پیری اضافه کرد: در همین شبها که برنامه از ساعت ۲۳ تا یک بامداد روی آنتن میرفت و تریلی به مقصد میدان امام حسین (ع) حرکت میکرد عدهای مردم با ماشین و موتور ما را همراهی میکردند و حتی یک پیرزن و پیرمرد فاصلهای طولانی پشت سر تریلی میآمدند و سینه میزدند. البته تریلی با سرعت بسیار آرامی حرکت میکند و حتی ما در میادین اصلی شهر توقفهایی داشتیم تا شهدایی که خیابانها و میادین به نام آنها آذین شده عرض ارادتی داشته باشیم.
این تهیهکننده در بخش دیگر درباره اقبال مخاطبان به این برنامه عنوان کرد: با توجه به اقبالی که تاکنون نسبت به برنامه به وجود آمده است و با همراهی مدیر شبکه بنا شد یک ساعت به زمان برنامه اضافه شود و برنامه از ساعت ۲۲ تا یک بامداد روی آنتن برود.
وی درباره مدت زمان تولید برنامه گفت: این برنامه تا سوم امام، ادامه خواهد داشت یعنی تا سه شب بعد از عاشورا و در صبح تاسوعا و عاشورا هم برنامه را روی آنتن میبریم.
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